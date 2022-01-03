Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı: Ne olur, Türk Lirası deyip geçmeyin bizim paramız çok önemli

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Erdoğan yaptığı konuşmada "Türk ekonomisi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda gelişimini sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, son 11 ayın 12'sinde ihracatta rekor kırıldığını ifade ederek, 2021 ihracat rakamlarının yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Erdoğan, 2021 yılında dış ticaret açığının yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilediğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 83,1'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan ayrıca 2022 ihracat hedeflerini 250 milyar dolara revize ettiklerini aktardı.

Türk Lirası'na ilişkin açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "TL'yle yapılan dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye ekimde salgın öncesi döneme göre ilave 2 milyon istihdam oluşturmuştur"

"İnsanlık olarak 2 yıldır son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Her ne kadar salgın bir sağlık krizi olarak başlasa da ekonomiden turizme, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatın her alanını olumsuz etkiledi. Böylesi devasa bir krize hazırlıksız yakalanan ülkeler salgın karşısında bocalayarak hemen korumacı, rekabetçi, uluslararası ticareti kısıtlayıcı politikalara başvurdu. Maske ve tıbbi malzeme konusunda Avrupa'da ve dünyanın daha pek çok yerinde yaşanan sıkıntıları hepimiz hatırlıyoruz. Türkiye olarak, güçlü sağlık altyapımızın sağladığı avantajları en etkin ve verimli şekilde kullanarak salgın sürecini alnımızın akıyla yönettik. Küresel ölçekte meydana gelen sarsıntılara rağmen Türkiye ekonomisinin ayakta kalması, üretimin aralıksız sürmesi, istihdamın korunması için toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik tedbirleri devreye aldık. İş dünyamıza, ticaret erbabımıza, KOBİ'lere, çiftçimize, esnafımıza, çalışanlarımıza sunduğumuz destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık.

Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden farklı olarak devletin tüm kurumları arasındaki koordinasyonu en üst düzeyde tutmuş, zaman ve kaynak israfı yaşanmamış, alınan kararlar hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilmiştir. Böylece sağlık hizmetlerinin yanı sıra ekonomide ve kamu güvenliğinde de hamdolsun ciddi hiçbir zafiyetle karşılaşmadık. Son 2 yıla ait ekonomik veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ispat ediyor. Mesela küresel ticaret, korumacı politikalar ve salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı kırılmalar nedeniyle çeşitli aksaklıklara maruz kalmıştır.

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, küresel mal ticareti hacmi itibarıyla hamdolsun bizler burada hiçbir zaman yalnız kalmadık ve muhataplarımızı da yalnız koymadık. Buradaki attığımız adımlarda son 2 yıla ait ekonomik veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ispat ediyor. Hele hele Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, küresel mal ticareti hacmi 2020 yılında yüzde 5,3 oranında daralmıştır. Dünyada tüm bunlar yaşanırken, Türkiye 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden biri olmuştur.

Milletin felaketinden siyasi rant elde etmeye çalışan muhalefete rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık. Türkiye ekonomisi 2021 ekim ayı itibariyle salgın dönemi öncesine göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur. Türk ekonomisi salgın öncesi döneme hızla ulaşmayı başarmıştır. Her salgın beraberinde bir çok fırsatı da getirir. Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten, hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir.

"En fazla ihracat ABD'ye, Türkiye bunu da başardı"

3. çeyrek ülkemizin küresel ekonomiden aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkmıştır. İhracat ilk defa 200 milyar doları aşarak OVP hedeflerinin ötesine geçmiştir. 2021 yılı toplam ihracatımız yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur.

Son 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırdık 2021 yılı sonu itibarıyla ihracatçı firmalarımızın sayısı 101 bin 386'ya çıktı . 2021 yılında ihracat ailemize katılan yeni firma sayısı 32 bini aştı . 2021 yılında 81 ilimizin tamamı ihracat yaparken, 78 ilimiz ihracatını artırmayı başardı.

Dış ticaret açığımız önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,1'e yükseldi. En fazla ihracat artışı Amerika'ya Türkiye bunu da başardı. En önemli ticari ortak AB'ye ihracat yüzde 33 oranında artarak 93,1 milyar dolara çıktı. Dahası AB'ye karşı net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. İhracatımızdaki artışın sadece belli bölgelere yoğunlaşmak yerine tüm dünyaya dengeli bir şekilde yayıldığını memnuniyetle görüyoruz. Örneğin bu dönemde; ihracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86,6. Güney Amerika nere Türkiye nere? Avrupa ülkelerine yüzde 39. Kuzey Afrika Bölgesine yüzde 44,8 oranında artış göstermiştir.

İhracatı en fazla artırdığımız ülkelere bakacak olursak ABD'ye yüzde 44,6 artışla 14,7 milyar dolara, BAE'ye yüzde 94,3 artışla 5,5 milyar dolara Birleşik krallığa yüzde 22 artışla 13,7 milyar dolara ulaştık. İhracatın en çok arttığı sektörlere bakacak olursak demir-çelikte yüzde 70,9 oranında artışla 25,9 milyar doları, motorlu kara taşıtlarında yüzde 13,3 artışla 25 milyar doları, makinede yüzde 23,7 artışla 20,8 milyar doları, hazır giyimde yüzde 21,2 artışla 18,3 milyar doları yakaladık. Bu artışlarla Türkiye, dünya ticaretinde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Miktar yanında ihracatın kilogram birim değeri ise yüzde 17 yükselişle 1,29 milyar dolara çıkmıştır.

"2022 ihracat hedefimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz"

Türk Lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün daha da yukarı taşıyoruz. Ne olur, Türk Lirası deyip geçmeyin bizim paramız çok önemli. İnşallah paramız belirleyici olacak hiç endişe etmeyin. 2021 yılı itibariyle 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi milli paramızla gerçekleştirdik. TL ile yapılan dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaşmıştır. Mal ticaretindeki güçlü performansın, hizmet ticareti rakamlarına da müspet yansıdığını görüyoruz. Hizmet ihracatımızın bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 oranında artışla, 53 milyar dolara ulaşmasını ve cari işlemler dengesine 23 milyar dolarlık olumlu katkı yapmasını bekliyoruz. Oluşturduğumuz yeni yapı ve güçlendirilmiş destek programlarıyla bu rakamı kısa sürede 100 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz

Önümüzdeki yıl için 231 milyar dolar ihracat rakamı belirlemiştik. 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz. Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak ihracatçıların yanında olmayı sürdüreceğiz. İhracatı geliştirme anonim şirketinin müjdesini eylül ayında vermiştim. İhracatçıların finansmana erişim, ve teminat sorununu çözmeyi amaçlayan bu şirketi kısa sürede kurduk. Faaliyete 1 Mart 2022'de geçecek olan şirketimizin şimdiden tüm ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bu arada inşallah finans merkezimizi de harekete geçireceğiz. 2022 yılında ihracatçımızı desteklemek için ayırdığımız bütçemizi artırıyoruz; katma değer oluşturan tüm sektörler için yeni destek programlarını devreye alıyoruz. 2022 yılı ekonomik büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirledik. İhracatın kesintisiz olarak sürdürülmesi için hava kara ve demir yolu alt yapılarımızı geliştiriyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ben sizlere güveniyorum. Rabb'im yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyorum. 225 milyar 368 milyon dolarlık rekor ihracatımızın milletimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran Türk İhracatçılar Meclisi'nin değerli üyelerine, kıymetli ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Ticaret Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini ticaretimizin artması için fedakarca çalışan herkesi tebrik ediyorum."