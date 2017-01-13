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Erdoğan: Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesi söz konusu değil!

"Türkiye'nin olmadığı garantörlüğü beklemeyin"

13 Ocak 2017 17:19

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinde tarafların karşılıklı hazırladığı haritalarla ilgili olarak "Hâlâ açık Maraş-kapalı Maraş, Erenköy var. Eğer Maraş'ı tamamen halkın istifadesine sunmak istiyorsanız bizim teklifimiz var, Erenköy ile Güzelyurt arası birleştirilerek Kuzey Kıbrıs'a bırakılır, diğer bölge de Güney Kıbrıs'a bırakılır. Yok Karpaz bize bırakılsın, yok orası bize bırakılsın, böyle bir şey olamaz" dedi. Erdoğan ayrıca, "Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesi söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

"Garantör ülkeler istikrarlı bir yerde değil. Şimdi burada Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışma içerisinde. Samimiyet ortaya koyuyor. Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan hala farklı beklentiler içerisindeler. Garantiler, güvenlik noktasında Türkiye'nin olmadığı garantörlüğü beklemeyin dedik. Güvenlikte de, biz daha önce belirlendiği gibi Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni eşit oranda asker bulunduracağız. Daha önce konuşmuştuk. Hala açık Maraş-kapalı Maraş, Erenköy var. Eğer Maraş'ı tamamen halkın istifadesine sunmak istiyorsanız bizim teklifimiz var, Erenköy ile Güzelyurt arası birleştirilerek Kuzey Kıbrıs'a bırakılır, diğer bölge de Güney Kıbrıs'a bırakılır. Yok Karpaz bize bırakılsın, yok orası bize bırakılsın, böyle bir şey olamaz dedik"

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