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Erdoğan, Türk askerinin Katar'da konuşlanmasını öngören kanunu onayladı

Erdoğan, Katar ile Türkiye arasında imzalanan jandarma eğitimi için işbirliği anlaşması ve Türk askerinin Katar'da konuşlandırılması anlaşmalarını onayladı

09 Haziran 2017 02:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7022 ve 7023 sayılı kanunları onayladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7022 sayılı ' Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun' ile 7023 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'ları, Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.

AKP, Meclis'te Katar ile daha önce imzalanan uluslararası anlaşmaların öncelikle görüşülmesi önerisini Danışma Kurulu'na getirmişti. Katar ile Türkiye arasında jandarma eğitimi için işbirliği anlaşması ve Türk askerinin Katar'da konuşlandırılmasına dair tasarı kabul edilmişti.

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