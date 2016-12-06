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Erdoğan, Türk Akımı anlaşmasını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletlerarası anlaşmalara ilişkin iki kanunu onayladı

06 Aralık 2016 02:41

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Erdoğan'ın, 6765 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u onayladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, 6765 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 6766 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

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