Erdoğan tünel açılışında direksiyona geçti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ile 20 kavşak ve yolun açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Erdoğan, konuşmasının ardından kendi kullandığı makam aracıyla tünelden geçiş yaptı

Başbakan Recep Erdoğan'ın açılışını yaptığı Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ile Hacıosman çayırından Kilyos Caddesi'ne ulaşmak bundan böyle 1 saat yerine 5 dakika alacak.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ile 20 kavşak ve yolun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, ''Ulaşımda kolaylık deniyor ya... İki ay köprülerin tamir bakımıyla alakalı bir adım atıldı. Yazılı ve görsel medyanın kopardığı kıyameti biliyorsunuz. Toplumu moralize etmeleri gerekirken karşıt güçlerle beraber demoralize etmenin gayreti içerisine giriyor'' dedi.

Başbakan Erdoğan, ''Biz bu ülkenin kurumları, evlatları, bu devletin birimleri olarak birbirimizle dayanışma halinde olmazsak kiminle dayanışma halinde olacağız. Bu tünelle birlikte Hacıosman çayırından Kilyos Caddesi'ne ulaşmak isteyen sürücülerimiz artık bir saatlik yolu 5 dakikada kat edebilirler'' diye konuştu.

Köprülere yapılan bakım

Bunun hesabını iyi yapmak ülke ekonomisine getirisi, sağladığı katmadeğeri iyi değerlendirmek gerektiğini ifade eden Erdoğan, ''Ulaşımda kolaylık deniyor ya... İki ay köprülerin tamir bakımıyla alakalı bir adım atıldı. Yazılı ve görsel medyanın kopardığı kıyameti biliyorsunuz. Toplumu moralize etmeleri gerekirken karşıt güçlerle beraber demoralize etmenin gayreti içerisine giriyor. Bu köprüler tamir bakım olmayacak mı? Allah göstermesin bu bakımlar yapılmadı diye bir felaketle yarın karşı karşıya kalacak olursak, o zaman ne diyeceksiniz? O zaman da teneke takıp çalacaksınız'' diye konuştu.