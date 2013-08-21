Erdoğan, TSK’da devir teslim törenine katılmayacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devir teslim törenine katılmayacağı açıklandı. Kuvvet komutanlıklarındaki devir teslim törenlerine teamüller gereği Başbakan da katılıyordu.

Ancak Erdoğan, ani bir kararla bu düzeni değiştirdi. Hafta başında Erdoğan’ın kuvvet komutanlıklarında yapılacak devir teslimlere katılacağını açıklayan Başbakanlık, dün gece Başbakan’ın törenlere katılmayacağını duyurdu. Bunun yerine komutanlar topluca Erdoğan’a veda ziyaretinde bulunacak. Komutanlar, Başbakan’ı bugün 10.30’da konutunda ziyaret edecek. Ziyarete Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in de katılabileceği kaydedildi.