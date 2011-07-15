Erdoğan: TSK olanların bedelini ağır ödetecek



T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 asker ve 7 PKK'lının ölümüne neden olan çatışma hakkında "Bu ülkede hiç bir ameliyata, operasyona izin vermeyeceğiz" dedi. "Tek millet anlayışından vazgeçilmeyeceğini" söyleyen Erdoğan, "Kimse bizden taviz beklemesin" dedi. Başbakan, DTK'nın özerklik ilanı ile ilgili "kendileri çalıp kendileri oynuyor" yorumunu yaparken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "TSK moralsiz" sözleri için de "Bu terör örgütüne destek vermektir. Ordu olanların bedelin çok daha ağır ödetecektir" dedi.





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Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bundan sonraki süreç, daha farklı stratejilerle kendini göstercek. Onların da bilmesi lazım bunu. Biz iktidar olarak bu yola çıktıkça kesinlikle herhangi bir ameliyata, operasyona izin vermeyeceğiz. Bu bir.

İkinci olarak, tek millet dışındaki hiç bir anlayışa izin vermeyiz. Kürt kökenli vatandaşlar azınlık değillerdir. Biz iktidardayken inkar politikalarına son verdik, asimilasyon politikalarını da yok ediyoruz.



Bu ülkede artık Kürt sorunu yoktur, PKK sorunu vardır. Kürt kökenli vatandaşlarımın da sorunu vardır.



Etnik unsur olarak Türk kardeşimin de Laz'ın daha Boşnak'ın da sorunları var. Hepsinin sorununu iktidar çözecektir. Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan. Kimse bunlardan geri adam beklemesin."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin sorulması üzerine Başbakan şu yorumları yaptı:



"Katılmıyorum. Bir ordu savaşa girdiği zaman, 'Biz moralsiziz o yüzden bu savaşı kaybettik' diyebilir miyiz?

Hele TSK'nın 600 bini aşan ordusu var, NATO içerisinde en güçlü ordu olarak savunuyoruz. 'Moral bozuldu' dediğimiz zaman bitirirsiniz. Ana muhalefetin yaptığı budur: Terör örgütüne destek vermek.

Güvenlik güçlerimiz daha güçlü ve farklı bir yaklaşımla yaklaşmaktadır. Bedelini çok daha ağır ödetecektir."

Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin DTK'nın Diyarbakır'da özeklik ilan etmesi hakkında da şöyle dedi:

"Bu, 'kendi çalıp kendi oynuyor' tezidir. Parlamentoda yerleri var. En üst düzey yöneticileri parlamentoda. Bunlar neyin özerkliğinden bahsediyorlar. Kürt kardeşlerimi aldatmaktan başka bir şey değildir. Kimse bizden demokrasi hukukun dışında taviz beklemesin."