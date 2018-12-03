Erdoğan, Trump'la Halkbank'ı konuştuklarını söylemişti; Hakan Atilla için kritik hafta başladı

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İran ve Türkiye vatandaşı Reza Zarrab’ın savcılıkla anlaşmaya varmasının ardından tanık olarak dinlendiği davanın tek sanığı olarak yargılanan ve 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın temyiz davasında, savcılığın itirazıyla ilgili gerekçe sunması için son tarih 6 Aralık.

Savcılığın Atilla için oldukça kritik bir hafta başlarken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Paraguay’a giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile G20 Zirvesi için buluştukları Arjantin’de gerçekleştirdikleri 50 dakikalık görüşmede Halkbank konusunu da ele aldıklarını söylemişti.

Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden ve kamuoyunda ‘Reza Zarrab davası’ olarak bilinen ancak resmi adı ‘ABD, Mehmet Hakan Atilla'ya karşı’ olan yargı sürecinin sonunda eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı, 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamalardan sadece ‘kara para aklama’dan suçlu bulunmayan Atilla, şu suçlardan cezaya çarptırılmıştı:

ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma ve kara para aklamak için kumpas kurma…

Halkbank'a yaptırım uygulanacak mı?

New York'ta tamamlanan davada bireysel yargılama yapılması sebebiyle Türkiye devleti ya da Halkbank sanık olarak yer almamış ancak bir Halkbank yöneticisinin suçlu bulunması, kurumsal bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu da beraberinde getirmişti.

Öte yandan Atilla’nın avukatları, New York İkinci Bölge Federal Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek ‘beraat’ etmesi talebinde bulunmuştu.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı da aynı temyiz mahkemesine başvurup, verilen hapis cezası kararının işlenen suçun kapsamına göre az olduğunu öne sürmüş, kararın bozulup Atilla için daha fazla hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Hem Atilla’nın avukatları hem de savcılığın karşılıklı olarak temyiz mahkemesine başvurması sonrasında mahkeme heyeti, savcılığın itirazıyla ilgili gerekçeleri 6 Aralık tarihine kadar mahkemeye sunmasını istedi.

Avukatları: Hapiste çok zor günler geçiriyor

VOA Türkçe’ye temyiz sürecini değerlendiren Atilla’nın avukatları, “bizim için kritik bir hafta. Savcılığın Hakan Atilla için temyiz talebimize itiraz gerekçelerini ayrıca onların bize karşı olarak başlattıkları temyiz başvurusunun nedenlerini de öğreneceğiz. Buna göre savunmamızı yapacağız” dedi.

Atilla’nın avukatları temyiz mahkemesine başvuru gerekçelerini de müvekkillerin suçsuzluğuna tamamen inanmaları olduğunu belirterek, “Hakan Atilla çok büyük haksızlığa uğradı. Hiç bir ilişkisinin olmadığı bir konuda hapis cezası aldı. Hapiste çok zor günler geçiriyor” dedi.

Atilla’nın avukatları, 12 jüri üyesinin isnat edilen altı ayrı suçlamadan ‘kara para aklama’ suçlaması hariç beşinden suçlu bulduğu müvekkillerine, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi hakimi Richard Berman’ın davada öngörülen asgari hapis cezasının altında bir ceza verdiğine de dikkat çekti.

"Hakan Atilla’nın yargılanması hiç de adil bir şekilde olmadı"

Avukatlar, Hakan Atilla’yla ilgili yaptıkları temyiz başvurusunda beklenti ve isteklerinin müvekkilleri hakkındaki iddianamenin düşürülmesi ve beraat etmesi yönünde olduğunu belirterek, “Temyiz mahkemesine başvuru yapmamız öncelikle Hakan Atilla’nın masumiyetine tamamen inanmamız. Bu masumiyetin temyiz mahkemesinde alınacak bir beraat kararıyla yargı tarafından onanmasını istiyoruz. Müvekkilimizin hiç alakası olmayan bir konuda adının yargı yoluyla da temize çıkmasını istiyoruz. Hakan Atilla’nın yargılanması hiç de adil bir şekilde olmadı. Yargılanma sürecinde bir sürü hukuki hata yapıldı” diye konuştu.