Erdoğan: Trump'la görüşmemiz virgül değil, nokta mesabesinde olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 16-17 Mayıs tarihleri arasında Beyaz Saray'da gerçekleşmesi beklenen, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesinden ABD'nin YPG'ye ağır silah desteğine önemli birçok konunun gündeme geleceği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. "ABD ile hâlâ geçiş sürecini yaşıyoruz. Bu geçiş sürecini yaşaması sebebiyle de bizim çok daha dikkatli, çok daha hassas olmamız gerekir" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Trump'la görüşmemiz virgül değil, nokra mesabesinde (değer) olacak" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne hareketinden önce Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Üst düzey katılımın yoğun olduğu bir zirve oluyor. Bundan istifade ile devlet başkanları ile görüşme imkanımız olacak.

Modern ipek yolu girişimine Türkiye olarak çok güçlü bir destek veriyoruz. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Üçüncü Havalimanı gibi projeler, bunun ilk halkalarıdır. Ortadoğu ve Afrika'yı birbirine bağlayan yatırım, enerji ve ticaret ağı oluşturmaktır. Yol, dünya yüzölçümünün yüzde 26'sına tekabül ediyor. Bu ziyaret ülkemizin stratejik konumunu öne çıkaracaktır. Asya ile Avrupa arasında kültürel köprü olma noktasındaki rolümüz, ciddi anlamda önem arz edecektir. Türkiye'nin gerçek bir kavşak noktası olduğu bu vesile ile tescil edilecektir. Muhataplarımla yapacağım görüşmelerde tabii ki bu hususların altını da çizeceğim. Çin'den sonra Trump'ın daveti üzerine Washington'a geçeceğiz. Gerek ikili ilişkilerimiz, gerek bölgesel gelişmeler, dünyadaki mevcut gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak. Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra, DEAŞ, Suriye, mülteci gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunacağız. Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden örgütler, gündemimizde üst sırada yer alacaktır.

Bunun yanında Museviler gibi farklı toplum kesimleriyle bir araya gelecek, Filistin meselesi ve bölgedeki gelişmeleri konuşacağız. Çok kritik bir döneme tekabül eden bu ziyaretlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

-ABD'nin YPG'ye silah yardımı konusunda, bizim götüreceğimiz yeni belgeler olacak mı? TSK'nın yeni operasyonları olacak mı? FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin ayrıntılı değerlendirme rica ediyorum sizden...

Öncü ekibi ABD'ye göndermiştik. Ve bu sorunuzdaki içeriğe itibar eden konularda bazı ön görüşmeleri yaptılar. Heyetimiz döndü. Şimdi de biz en üst düzeyde sayın Trump ile bu görüşmeleri yapalım istiyoruz. Burada neleri görüşeceğiz? Demiştim ki, şu ana kadar yazılı, görsel medyada yer alan bütün ifadeleri, yaklaşımları çok da önemsemiyorum. Niye derseniz, çünkü ABD hala geçiş sürecini yaşıyoruz. Bu geçiş sürecini yaşaması sebebiyle de bizim çok daha dikkatli, çok daha hassas olmamız gerekir. Trump'la görüşmemiz virgül değil, nokta mesabesinde olacak. Bizim bütün temennimiz şu anda ABD'den, daha önceden gelen, bazı işlemler var. İşte bunlar YPG'ye verilen silah destekleri. Bunlar ağır silahlar. Bunu kendileri de kabul ediyor. Bu, bizim ABD ile olan stratejik ilişkilerimize, stratejik mutabakatımıza ters düşen gelişmeler. Biz bunların olmasını asla arzu etmeyiz. Hep söyledim, yine söylüyorum bir terör örgütü hedefe konarak onu bir başka terör örgütüyle yok etme politikası, bana göre ideal bir siyaset anlayışı değildir. DEAŞ ile en etkili mücadeleyi veren biziz. Türkiye'den başka mücadele veren var mı? Hepsi lafını yapıyor, biz icraatını yaptık. Bu DEAŞ olabilir, PKK olabilir, YPG olabilir, hepsiyle bu mücadeleyi amansız bir şekilde verdik. Veriyoruz. Şu anda bizim mehmetimiz, polisimiz, Gabar'da, Tendürek'te bütün buralarda ölümüne bir mücadele veriyorlar. Hep diyorduk ya, inlerine gireceğiz. Şu anda bu yavrularımız inlerine girdi.

"Gelen bütün bilgileri, dedikodu mesafesinde görmek istiyorum"

Bir gece ansızın, nerede ne görüyorsak gelebiliriz de, gidebiliriz de. Bunu yapmazsak bize olan tehdit devam edecek. Bu bölgede ne ABD'ye, ne Rusya'ya tehdit var. Tehdit bize olduğuna göre başkalarına ne? Eğer bir iyilik yapacaklarsa, biz şu an ABD'de NATO'da beraberiz. Böyle güçlü bir ülke, çok daha farklı adımları bizimle atmalı. Aynı şeyi sayın Putin'e de söyledim. Bunu Rusya'ya da yakıştıramıyoruz. Terör örgütlerinin yanında olmalarını yakıştıramıyorum. Dolayısıyla bu ziyaretimizde ben bunları büyük ölçüde inşallah kaydolacağına inanıyorum. Şu ana kadar gelen bilgileri adeta dedikodu mesafesinde görmek istiyorum. Bu ziyaretin de bu noktada bir kırılma noktası olacağını düşünüyorum. Bu ziyaretin de bu açıdan önemi var.

Fethullah Gülen'in iadesi

Adalet bakanlarımız zaten görüştü. Üzerine üzerine işin, inşallah gidilecek. Ben Trump ile bunları etraflıca görüşeceğim. Bazı bilgi ve belgeler var onları da takdim edeceğiz. Sayın Trump'ın iradesini çok çok önemsiyorum, bu işi sonuna kadar kovalayacağız. Bana göre ABD, FETÖ'nün kuluçka yuvası haline gelmemeli. Kaçanların barındığı yer konumunda. Avrupa'da da Almanya böyle. "Dünyada 170 ülkede bizim faaliyetimiz var" diyor. Tabii bu iyi niyetle ambalajlanmış hali, arkasında neler var biliyoruz.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Erdoğan ABD'ye gitmesin" dedi...

Bu tür ifadeleri kullanmışlarsa ben söyleyeyim, siyaseti öğrensinler. Biz neyi, ne zaman gözden geçireceğimizi çok iyi biliriz. Onlar kendi akıllarını kendilerine saklasınlar. Biz her istişaremizi en geniş anlamda yaparız, yolumuza devam ederiz. Bu bir defa dünyadaki gelişmelerden ne kadar uzak olduklarının da alameti farikasıdır.

- Brüksel Belediye Başkanı'nın Erdoğan yanlısı mitinglere izin vermeyeceği ifade edildi...

Brüksel Belediye Başkanı kendi işine baksın. Ben NATO Zirvesi'ne Erdoğan'ı sokmam demeye gücü yetiyorsa buyursun. Ben zirveye gidiyorum, zırvaya değil. Bununki zırvalama.

