Erdoğan: Trump'ın zaferi beni şaşırtmadı, ben belediye başkanı olduğumda da şaşırmışlardı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail televizyonu Kanal 2'ye verdiği röportaj yayınlandı. “Gazze'yi vurdukları anı unutmam mümkün değil. Hitler'in yaptığını da İsrail'in yaptığını tasvip etmem” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Hamas terör örgütü değildir. Sadece El Fetih'le bu iş olmaz” diye konuştu. Erdoğan, "Politikada en nefret ettiğim şey yalandır" dedi.

ABD’de Trump’ın başkan olmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, Trump'ın zaferi beni şaşırtmadı. Ben sandığın neticesine inanan bir insanım. Ben de Türkiye'de belediye başkanı olduğumda birileri şaşırmıştı. Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde Trump'a karşı yapılanlar saygısızlıktır” dedi. ‘FETÖ’nün Clinton’ı desteklediğini savunan Erdoğan, “Onlara (Clinton) desteği veren bir grup da FETÖ idi. Ben kendilerine haber gönderip, "yanlış yapıyorsunuz’ dedim” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Gazze'yi vurdukları anı unutmam mümkün değil. Hitler'in yaptığını da İsrail'in yaptığını tasvip etmem.



Şimon Peres'e Davos'ta, "Siz insan öldürmeyi iyi bilirsiniz" dedim.



İsrail iki devletli çözüme yaklaşmıyor.



Hamas terör örgütü değildir. Sadece El Fetih'le bu iş olmaz.



İsrail, Mescid-i Aksa'yı kendi tasarrufu altına alma peşinde.



Elimizde İsrailli subayların uluslararası karasularında Mavi Marmara'ya yaptığı baskının bütün belgeleri var. Orada 10 tane kardeşimiz şehit edilmiştir.



Bu ülkede gazetecilik yaptığı için kimse tutuklanmamıştır. Gazeteciler sınırsız özgürlüğe sahip midir? Benim özgürlük sınırım nereye kadarsa onlar da oraya kadar gelebilir.



Batı DEAŞ'a karşı bir mücadele veriyor mu? Hayır. Şu anda DEAŞ'a karşı mücadeleyi veren biziz. DEAŞ'ın elinde Batı'nın silahlarını görüyoruz. Uçaklarla iniyor. Yarısı PYD'ye, YPG'ye, diğer yarısı da DEAŞ'a gidiyor.



Trump'ın zaferi beni şaşırtmadı. Ben sandığın neticesine inanan bir insanım. Ben de Türkiye'de belediye başkanı olduğumda birileri şaşırmıştı. Dolayısıyla Amerika'da Donald Trump'ın seçimleri kazanması niye birilerini şaşırtıyor? Trump kendi imkanlarıyla mücadelesini verdi. Bir yerde politika yaparak gelmedi ama karşısındaki rakibi siyasetin içinde olan bir insandı. Onlara (Clinton) desteği veren bir grup da FETÖ idi. Ben kendilerine haber gönderip, "yanlış yapıyorsunuz" dedim. Oralardan aldıkları desteklerle ne hale geldiler. Sayın Trump ile Amerika'da yeni bir süreç başlayacak. Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde Trump'a karşı yapılanlar saygısızlıktır.



Ben daha ilk akşam kendisini aradım ve konuştuk. Geleceğe yönelik Türkiye ile ABD arasında yapacağımız çok şey olacağı konusunda mutabakata vardık.



Her ülke güçlü liderlerle ileriye gider. Eğer güçlü lider olmazsa, bir ülke ileriye gidemez. Sadece güçlü olmak yetmez, dürüst de olmak gerekir.



Politikada en nefret ettiğim şey yalandır.