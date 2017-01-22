Erdoğan: Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı önemli olacak; kulağımıza gelen bazı söylemler rahatsız edici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle ilgili konuştu.

Doğu Afrika ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'ın Orta Doğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Orta Doğu şu anda kaynıyor. Şu anda Orta Doğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek" dedi.

Erdoğan bu söylemlerin neler olduğuna ilişkin açıklık getirmedi.

"Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Orta Doğu'dan yanayız" diye devam eden Erdoğan şunları söyledi:

"Parçalı bir Orta Doğu'yu asla düşünmüyoruz ve bu doğru olmaz. Bu Orta Doğu halklarının bir defa kendisine saygısızlık olur. Böyle bir düşünceye biz Türkiye olarak 'evet' diyemeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesi için çalışmaların yürütüldüğünü ve bu muhtemel görüşmede Orta Doğu konusunu gündeme getireceğini de söyledi.

Erdoğan'ın ziyareti Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsıyor. Cumhurbaşkanı'nın ilk durağı Tanzanya'nın en büyük şehri Darüsselam olacak.

Öte yandan, 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ilk gününde ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nı (CIA) ziyaret etti. Trump burada yaptığı konuşmada "IŞİD'i yeryüzünden silme" sözü verdi.

"IŞİD'den kurtulmamız lazım, başka seçeneğimiz yok" diyen Trump, "Radikal İslamcı terörizm, dün söyledim, yeryüzünden silinmeli. Bu korkunç. Bu seviyede kötülüğü daha önce görmedik" ifadelerini kullandı.

Trump "Zamanı geldi. Bunu bitirmek için zaman geldi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, CIA'de yaptığı konuşmada medyayı yemin törenine katılanların sayısını çarpıtmakla suçladı.

Trump, Cuma günü Amerikan Kongre Binası önünde yaptığı yemin sırasında, yemin törenini izlemek için gelenlerin sayısının 1 milyonu aştığını söyledi. Ancak bir kanıt göstermedi.

Trump, video görüntülerinin ve fotoğrafların yanlış bir görüntü çizdiğini de söyledi. Trump yemin töreni sırasında "Bir buçuk milyon insan varmış gibi görünüyordu" dedi. Basın kuruluşları ise 250 bin kişinin olduğunu tahmin ediyor.

Trump, yemin törenini izlemek için gelenlerin Washington anıtına kadar uzandığını da savundu. Ancak fotoğraflar bunun aksini gösteriyor.

Trump konuşması sırasında "medyayla savaş içinde" olduğunu söyleyerek gazetecileri "yeryüzündeki en sahtekar insanlar arasında olmakla" suçladı.

Beyaz Saray basın sözcüsü ise daha sonra katılımcıların "şu ana kadar bir yemin töreninde görülen en büyük kitle" olduğunu savundu.

Dün ABD'de ve dünyada milyonlar sokağa dökülerek Trump yönetimini protesto etmişti.

ABD'deki en büyük protesto gösterisi başkent Washington'da gerçekleşti. Bu gösteriye yarım milyondan fazla insanın katıldığı tahmin ediliyor. Bu gösteriye katılanların sayısının, Cuma günkü yemin töreni için toplananların sayısından fazla olduğu tahmin ediliyor, ancak bunu teyit edecek resmi rakamlar mevcut değil.

Trump, CIA merkezinde yaptığı konuşmada teşkilata "Arkanızdayım" mesajı da verdi.

Trump'ın göreve gelir gelmez CIA merkezini ziyaret etmesi, Amerikan istihbarat teşkilatlarıyla yeni bir başlangıç yapma niyetinde olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Trump, Rusya'nın kendisine şantaj yaparak ABD seçimlerini yönlendirdiğine ilişkin iddiaları yaymaktan istihbarat teşkilatlarını sorumlu tutmuştu.