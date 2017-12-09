Erdoğan: Trump'ın kararı, en büyük darbeyi BMGK'ya vurmuştur

ABD’nin Kudüs kararına yönelik tepkisini devam ettiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in bir işgal devleti olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın kararını “talihsiz” olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, "ABD'nin Kudüs ile ilgili kararının bizim nazarımızda hiçbir geçerliliği yoktur. Kudüs bizim göz bebeğimiz, ilk kıblemiz, kırmızı çizgidir. Bu kararın arkasında evanjelistler var” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Kapanış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan ifadeleri şöyle:

-Dünyada 2008'de 4700 civarında bulunan özel sermaye fonu sayısı bugün 7 binin üzerine çıktı. Başarılı fon yöneticilerine ihtiyacımız var.

-Son dönemde hız kazanan ülkemizin ekonomisine olumsuz algı oluşturmak isteyenlere dikkat çekmek istiyorum. Ülkemizin küresel ekonomiye sahip olduğunu burada iş yapan herkes gayet iyi biliyor. Türkiye, algı çabasının tam tersine, tüm yatırımcıları cezbeden ülke olma özelliğini güçlendirerek sürdürüyor. Karalama kampanyalarının yeni bir vaka olmadığını bilirsek rahatlarız.

"Dün Atatürk'e yaptılar, bugün de bana yapıyorlar"

-Son dönemde hız kazanan ekonomimize yönelik olumsuz algı oluşturma çabalarına karşı dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Türkiye yatırımcıları cezbeden bir ülke olma özelliğini güçlendiriyor. 16 Eylül 1922 tarihli bir Amerikan gazetesinde İstanbul Muhammedi inanışın merkezi, Mustafa Kemal de büyük politik dini imparatorluk kurmayı planlayan yeni lider olarak anılıyor. Bir başka gazete Mustafa Kemal'in yeni bir İslami imparatorluk planladığını söylüyor. 10 Ekim 1922 tarihli gazete Mustafa Kemal'i korkunç Türklerin en korkuncu olarak nitelendiriyor. Bir diğer gazete Mustafa Kemal'i bir terör sembolü olarak gösteriyor. Dün aynısını yaptılar bugün de değişen bir şey yok. Ne zaman bu millet ayağa kalkmaya çalışsa terörist ve korkunç olmakla suçlanıyor. ABD ve Avrupa medyasında hakkımızda olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bugün de benzer ithamların şahsım ve günümüz Türkiye'si için yapıldığına şahit olursunuz. Bİz millet olarak doğru yoldayız.

-Küresel ekonomide rakiplerimiz ve dostlarımız elbette olacak. Algı operasyonuyla çelme takmak isteyenler ise bunun altında kalacaktır.

-Ne zaman bu millet ayağa kalkmaya çalışsa hakkımızda olumsuz algı oluşturulmaya çalışılıyor.

"İsrail bir işgal devletidir"

-Tarih dünde kalırsa yazık, tarihi geleceğe taşımak çok önemli. Trump'ın verdiği karar talihsiz bir karardır. ABD'nin Kudüs kararı ne Uluslararası hukukla ne adaletle ne de bölgenin gerçeğiyle etkilidir. ABD'nin de altında imzası olan BMGK'nın kararını son açıklamayla Amerika yok saymıştır.

-İsrail bir işgal devletidir. Şu anda polisiyle oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyorlar. F-16'larla Gazze'ye saldırıyorlar. Niye? Ben güçlüyüm. Güçlü olmak haklı olmak anlamına gelmez. Haklı olan güçlüdür. Bunu böyle bilelim.

-Trump 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla bir yerlere gitmek istiyor. Güçlü olmak size bu hakkı vermez. Amerikanın Kudüs ile ilgili kararının bizim tarafımızdan hiçbir geçerliliği yoktur.