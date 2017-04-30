Erdoğan Trump'a sınır bölgesindeki ABD askerlerini soracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hava harekâtları sonrası Suriye'deki silahlı Kürt gücü Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) yanında 'ABD bayraklarının da dalgalanmasını' üzücü bulduğunu söyledi. Erdoğan, NATO zirvesi öncesi görüşeceği ABD Başkanı Donald Trump'a bu gelişmeleri soracağını belirtti.

Reuters haber ajansı, Türkiye ordusu ile YPG'nin birkaç gündür çatıştığı haberleri üzerine Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı bölgesine konuşlandığını bildirmişti.

Türkiye medyasında, ABD askerlerinin YPG ile "nöbet tuttuğu" ve Suriye'ye yapılan hava harekâtında ölen YPG'lilerin cenazesinde 'ABD askerlerinin olduğu' yönünde haberler ve fotoğraflar yer alıyordu.

Hindistan ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu konvoy içinde, Amerika'nın bayraklarının dalgalanması bizleri ciddi manada üzmüştür" dedi.

Erdoğan Donald Trump'la 16-17 Mayıs tarihlerinde bir toplantı yapacaklarını duyurmuştu.

Erdoğan, "16'sında yapacağımız ziyarette Sayın Başkan'a [Donald Trump], 'Buyurun' diyeceğiz, göstereceğiz... Çünkü terörle mücadele eğer ortak bir platformda yürümezse bugün bize yarın bir başkasına olacaktır, bunu paylaşmamız lazım" dedi.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde başlayan bir "geleneğin devam etmesi durumunda" hem ABD hem de bölgedeki ülkelerin sıkıntı yaşayacağını ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler de NATO'nun iki ortak ülkesi, stratejik müttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsız olacağız. Her zaman söylediğim gibi o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz... Karaçok'ta ne olduysa, Sincar'da ne olduysa artık bunlara devam etmek durumunda kalacağız.

"'Bir gece ansızın gelebiliriz.' derken bunu kastediyorum. Bütün oralardaki terör örgütlerine tarih vererek, haber vererek gidecek değiliz ama bilecekler ki, Türk Silahlı Kuvvetleri her an buralara gelebilir. Biz endişeyle yaşamaktansa, onlar korkuyla yaşasınlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü yaptığı bir başka açıklamada da, bölgedeki hava harekâtlarına tepki gösteren ülkelere cevaben, operasyonların devam edeceği mesajını vermiş ve "Vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz" demişti.

Suriye ve Irak'ta IŞİD ile tek gerçek mücadeleyi veren ülkenin de Türkiye olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yani biz koskoca Amerika, bu kadar koalisyon güçleri ve Türkiye, biz el ele verelim, Rakka'yı DEAŞ'a mezar ederiz. Bunlar kendilerine kaçacak delik ararlar. Aynı şekilde Musul, aynı şekilde El Ambar, buralarda da bu mücadeleyi sürdürelim. Eğer bunu Irak'ta kendi hallerine bırakacak olursak sürekli kurban vermeye devam ederiz" diye konuşmuştu.