"Erdoğan Trump'a şantaj mı yaptı?"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştiren eski NATO komutanı Wesley Clark, "Acaba Erdoğan ABD Başkanı'na şantaj mı yaptı? Bedel ödeme gibi bir şey mi sözkonusuydu?" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, 1997-2000 arasında NATO'nun tüm operasyonlarını kumanda eden Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı sıfatıyla Kosova Savaşı'nı da yönetmiş olan Clark, ABD'nin Suriye'den çekilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'a şantaj yapıp yapmadığı sorusunu ortaya attı.

Trump'ın kararı 14 Aralık'ta Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine aldığı haberi ayyuka çıkarken, ahizenin iki ucundan nelerin konuşulduğuna dair rivayet muhtelif. CNN'in görüşlerini aldığı Clark, şöyle konuştu:

"Bu kararın gerisinde herhangi bir stratejik mantık varmış gibi durmuyor. Stratejik mantık bulamazsan bu karar niye alındı diye sormak zorunda kalırsın. Tüm dünyada insanlar bu soruyu soruyor ve Ortadoğu'daki bazı dostlarımızla bazı müttefiklerimiz şunu söylüyor: 'Erdoğan ABD Başkanı'na şantaj mı yaptı? Rüşvet ödeme, bedel ödeme gibi bir şey mi sözkonusuydu? Tüm tavsiyeler tersi yöndeyken bir adam niye böyle bir karar alır?"

2004 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olmuş emekli general Trump'ın kararını böyle değerlendirirken, ABD Başkanı 20 Aralık tweetinde Suriye'den çekilmenin seçim kampanyası vaatleri arasında yer aldığını hatırlattı, 24 Aralık tweetinde Erdoğan'dan IŞİD'i Suriye'de yok edeceğine dair söz aldığını aktardı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de IŞİD'den geriye kalan ne varsa 'kökünü kazıyacağına' dair beni çok güçlü şekilde bilgilendirdi. O bunu yapabilecek bir adım, ilaveten Türkiye Suriye'nin 'kapı komşusu'. Askerlerimiz eve geri dönüyor!"

NBC News'a göre Erdoğan, telefon görüşmesinda Trump'a, "Bir dostunuz olarak size söz veriyorum, sözüme güvenebilirsiniz" dedi. Newsweek'e göre Pentagon 17.000'i Suriye'de bulunan 30.000 IŞİD militanı kaldığını hesaplıyor.