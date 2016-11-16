Erdoğan: Trump yeni seçildi, bir durun bakalım, sandıktan çıkana önce saygı gösterin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin yeni başkan adayı Donald Trump'a yönelik ülke genelinde sürüdürülen protestolara ilişkin "Trump sandıktan çıktı, bir durun bakalım, sandıktan çıkana önce saygı gösterin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıktan çıkana saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek " ABD'de olanları görüyorsunuz, istedikleri başkan olmadı diye sayın Trump'a nasıl saldırdıkları ortada. Sandıktan çıktı bir saygı duyun. Nasıl bir çalışma olacak bu öngörülsün, sonra ne yazacaksanız yazın. Bu da kimin demokrat ve demokrasiye saygılı olduğu göstermesi açısından önemli" diye konuştu.