Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Yapılan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı, Beyaz Saray ve Kremlin'den yapılan görüşmelere dair önemli açılamalar geldi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının arından açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Erdoğan ile Trump görüşmesinin 40 dakika sürdüğünü söyledi.

Beyaz Saray: Katar krizi konuşuldu

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray, iki liderin görüşmesinde Katar krizinin nasıl çözüleceğinin konuşulduğunu belirtti. Ayrıca terörün finans kaynağının nasıl çözüleceğinin konuşulduğu da aktarıldı.

Kremlin: Suriye konusu ele alındı

Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili olarak Kremlin'den açıklama yapıldı. Kremlin, İki lider Suriye konusunu ele aldı" açıklamasında bulundu.

Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı: G-20 Zirvesi’nde yüz yüze görüşme olacak

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Putin ile görüşmesine ilişkin, Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in, G-20'de yüz yüze görüşme kararı aldığı duyuruldu. Trump görüşmesine ilişkin ise, "Her türlü teröre karşı çıkmanın önemine dikkat çekildi. Terörün finansmanının önlenmesi konusunda mutabık kalındı. Savunma sanayi ve ekonomi alanında ilişkiler ele alındı" denildi.