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Erdoğan, Trump ile görüşecek

Trump'ın Suudi Veliaht Prens ile bir araya gelmeyi planlamadığı açıklandı

28 Kasım 2018 01:27

ABD Başkanı Donald Trump bu ay sonunda G20 zirvesine katılmak üzere Arjantin’e gidiyor.  Trump'ın Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşeceği, Suudi Prens Muhammed Bin Selman ise görüşme planının olmadığı bildirildi.

Başkan Trump’ın G20 programını Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders açıkladı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin de sık sık gündeme geldiği basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Trump’ın Suudi veliaht Muhammed bin Selman’la görüşmesinin tamamen olasılık dışı olmadığını ancak Başkan’ın programının dolu olduğunu ifade etti.

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