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Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi zirvesi hakkında Trump ile bilgi paylaştığı görüşmede, terörle mücadele üzerinde de duruldu

25 Kasım 2017 02:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde “DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler  dahil, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme konusunda mutabık  kalındığı” bildirildi. 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden, Erdoğan ile Trump arasında bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Buna göre, Türkiye ve ABD arasındaki ikili konuları ele alan Erdoğan ve Trump, Suriye krizi ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi zirvesi hakkında Trump ile bilgi  paylaştığı görüşmede, terörle mücadele üzerinde de duruldu.

Açıklamada "Türkiye ve ABD ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine değinen iki  lider, DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler dahil, tüm terör örgütlerine karşı  birlikte mücadele etme konusunda mutabık kaldı" denildi.

 

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