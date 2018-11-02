Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib’le ilgili düzenlemelere değinildi.

Görüşmede, ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere değinildi.

ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurgulayan iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle ayrıca ABD'nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletti, yaralılara acil şifa diledi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin, "İki lider özellikle Suriye'deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldılar." açıklamasını yaptı.



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin bilgi verdi.



Sanders, açıklamasında, "Başkan (Donald Trump) bu sabah Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştü. İki lider özellikle Suriye'deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pittsburgh'daki sinagogda yaşanan trajik kayıplar için başsağlığı dileğinde bulundu." ifadelerine yer verdi.