Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası gerileyen dolar, yeni güne nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar ile dün 5.54 seviyesini test eden Dolar/TL'de tansiyon düştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde Trump ile telefonla görüşmesinin ardından 5.43 TL'ye kadar çekilen kur bu güne 5.46 seviyelerinde başladı.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği bu çerçevede Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli

bölge oluşturulması fikrinin de ele alındığı açıklandı.

Piyasalar bugün yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10:00'da açıklayacağı ekim ayı işsizlik verilerini ve Hazine'nin düzenleyeceği ihaleleri izleyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayına ilişkin bütçe verilerini açıklayacak.

Yurt dışındaki en önemli gündem maddesi ise İngiltere Parlamentosu'nda Brexit anlaşması için yapılacak oylama olacak.

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Öte yandan düşük gelen Aralık ayı enflasyon verisi ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı karar da piyasalarda takip ediliyor. Yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinde değişiklik beklenmiyor.