Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi Akar, Kalın ve Fidan ABD'ye gitti

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, ABD'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15-16 Mayıs'taki ABD ziyareti öncesi, Akar, Kalın ve Fidan temaslarda bulunacak.

ABD ziyaretinin gündem başlıkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içindeki en önemli adresi Washington olacak. Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgiye göre, 3 isim Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde, ön çalışma gerçekleştirecek. ABD Başkanı Donald Trump, referandum sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk arayan liderler arasındaydı. Kendisini tebrik ettikten sonra da bu ziyaret kararı alınmıştı.

Suriye, Irak ve Fethullah Gülen'in iadesi gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.