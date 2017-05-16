Erdoğan-Trump görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki ilk yüz yüze görüşme, daha önceden açıklandığı gibi TSİ 19.40'da başladı.

Beyaz Saray'daki Roosevelt Salonu'nda gerçekleştirilen ve 20 dakika sürmesi öngörülen görüşme, halen devam ediyor. Baş başa görüşmenin ardından iki lider yine Rooosevelt Salonu'nda ortak basın açıklaması yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle yemeğini de Beyaz Saray'da Trump ile birlikte yiyecek.

Üç önemli konu masada

Trump’ın göreve gelmesinden sonra üç telefon görüşmesi gerçekleştiren iki liderin bugünkü buluşmasında; Washington'ın YPG’ye silah verme kararı, Fethullah Gülen’in iadesi ve ABD'deki Reza Zarrab davası gibi kilit konuların masada olması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray programının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne geçecek ve burada ABD'li kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Daha sonra elçiliğin Balo Salonu'nda, ABD'nin önde gelen şirketlerinin CEO'larını ve fon yöneticilerini kabul edecek. İki günlük Washington programını bugün tamamlayacak olan Erdoğan'ın Türkiye saati ile 03:15'te, Washington Askeri Hava Üssü'nden, Türkiye'ye hareket etmesi öngörülüyor.

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DW/DHA, CÖ/HT