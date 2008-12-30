Erdoğan: TRT şeş bi xwêr be

Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, 1 Ocak’ta Kürtçe yayına başlayacak olan TRT 6’ya röportaj verdi



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ocak’ta resmen yayına başlayacak olan TRT’nin Kürtçe kanalı TRT 6 (TRT Şeş) televizyonuna verdikleri özel röportajlarda birlik ve beraberlik çağrısında bulundular.



Erdoğan, önceki gün Başbakanlık Resmi Konutu’nda “Ulusa Sesleniş” konuşmasının çekimlerinin ardından TRT 6’ya demeç verdi. Erdoğan’ın TRT 6’nın yayına başlaması nedeniyle düzenlenecek törene katılamayacağı, ancak röportajın törende yayınlanacağı belirtildi.

Başbakanlık kaynakları, Erdoğan’ın röportajında birlik ve beraberlik mesajları verdiğini belirtti. Erdoğan’ın, Türkiye’de ifade özgürlüğü ve demokratikleşme yönünde atılan adımları anlattığı mesajında Kürtçe olarak, “TRT Şeş bê xerbe” (TRT 6 hayırlı olsun) dediği ifade edildi.



Gül de röportaj verdi



Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Gül’ün de dün TRT 6’ya röportaj verdiği öğrenildi. Gül ile Erdoğan’ın konuşması Kürtçe seslendirme ve Kürtçe altyazıyla yayınlanacak. Ankara Arı Stüdyosu’nda 1 Ocak saat 19.00’da düzenlenecek programla resmi açılışı yapılacak olan TRT 6, resmi yayınına İstiklal Marşı ile başlayacak ve ardından Gül ile Erdoğan’ın mesajı yayınlanacak.



Kanalın açılışında konuşma yapması beklenen TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in de “Hepimiz aynı göğün altındayız” mesajını verecek. Açılışta, Kürt kökenli sanatçılar Rojin ve Nilüfer Akbal da bir konser verecek.