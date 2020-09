Erdoğan: Tartışmaları milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp, ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız" dedi.

Rize'de toplu açılış töreninde açıklama yapan Erdoğan, Rize'ye yapılan yatırımları anlattığı konuşmasında, "Gördüğünüz gibi yaptıklarımız say say bitmiyor. Bunlar AK Parti'nin 19 yıllık hizmet siyasetinin sadece Rize'deki yansımalarıdır" ifadesini kullandı. "Özellikle milletimiz bize girdiğimiz her seçimde birinci parti olma unvanını kara kaşımıza, gözümüze bakarak vermiyor, duruşumuza, söylenen söze, yapılan işe bakıyor" diyen Erdoğan, "Yalan, iftira, karanlık ilişkiler, milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

"Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine, vaktimizin zayi edilmesine, dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin salgınla mücadeleyi, ekonomik toparlanmayı, Doğu Akdeniz'i ve Libya'yı konuşması gerektiğini belirtti. "Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp, ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız" diyen Erdoğan, "Milletimizden bize güvenmesini istiyoruz, biz milletimize güveniyoruz. İnşallah yarınlar, bugünlerden daha güzel olacak" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Son 18 yıldır, gece gündüz çalışıyoruz. Son 18 yılda Rize'ye 20 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. eğitimde 1875 adet yeni derslik inşa ettik. Yükseköğrenim öğrencileri için 5 bin 296 kişilik yurt binaları açtık. Rize'de, Çayeli'nde, Güneysu'da toplamda 2 bin 250 kişi kapasiteli yurt binaları da açacağız. Şehrimizin dört bir yanına yüzme havuzları, gençlik merkezleri, kamp eğitim merkezleri, futbol sahaları inşa ettik. Rize, Güneysu ve İyidere'de yapacağımız millet bahçelerimizle ilgili çalışmalar sürüyor. Çay çarşısını önümüzdeki yılın eylül ayına kadar tamamlayacağız. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 873 milyon lira tutarında kaynak aktardık.

"Memleketimize kazandıracağımız 800 yataklı şehir hastanesinin arsa süreci devam ediyor. Ulaşımda 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreye çıkardık. Ortaköy, Kantarlı, Diktaş ve Kocaköprü köprülerini restore ettik. Yapımı süren projelerin önemli bölümünü seneye tamamlıyoruz. Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz.

"Rizeli çiftçilerimize son 18 yılda 2,5 milyar lira yaş çay prim ve budama desteği sağladık. Rize'de Çaykur tarafından 378 bin ton çay alımı yapılmışken, 2019 yılında alınan çay miktarı 517 bin tona çıkarıldı. Son 18 yılda yaş çay alımı karşılığında üreticilerimize toplam 6,5 milyar lira ödedik. Bu yılın çay fiyatlarını açıkladık, aldığım haberler memnuniyetti. Fındık için son 8 yılda toplam 40,4 milyon lira alan bazlı destek verdik. Bu yılki fındık fiyatlarını da oldukça tatminkâr bir seviyede açıkladık. Hemşehrilerimizi taşkınlardan korumak için son 18 yılda 58 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik. Halen 21 adet taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmaları sürüyor.

"Gördüğünüz gibi yaptıklarımız say say bitmiyor. Bunlar AK Parti'nin 19 yıllık hizmet siyasetinin sadece Rize'deki yansımalarıdır. Dün AK Parti'nin kuruluşunun 19. yıl dönümüydü. Kasım ayı itibariyle de iktidarımızın 18 yılını geride bırakmış olacağız. Özellikle milletimiz bize girdiğimiz her seçimde birinci parti olma unvanını kara kaşımıza, gözümüze bakarak vermiyor, duruşumuza, söylenen söze, yapılan işe bakıyor. Yalan, iftira, karanlık ilişkiler, milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Bu hakikati geçmişten bugüne defalarca yaşadık. Hasbi olmayanlar, samimi olmayanlar, yüreğinde ülke ve millet aşkı dışında hevesler, planlar barındıranlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir.

"Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine, vaktimizin zayi edilmesine, dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz. Biz şu anda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye, ekonomimizi ayağa kaldırmaya, Doğu Akdeniz'de, Libya'da Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık.

"Elbette bir yerde sorun varsa ona kulak kabartmak, çözüm yolu aramak boynumuzun borcudur. Ama hem sorunu kendi mecrasında ve çapı içerisinde tutmak şartıyla bu doğrultuda adımlar atılabilir. Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp, ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız. Kendi ajandalarını bizim üzerimizden görmeye kalkanlara ise, hiç kusura bakmasınlar asla izin vermeyeceğiz. Milletimizden bize güvenmesini istiyoruz, biz milletimize güveniyoruz. İnşallah yarınlar, bugünlerden daha güzel olacak."