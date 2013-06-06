Erdoğan Topçu Kışlası'ndan geri adım atmadı, 'ABD Elçiliği'ni basanlar da eylemlerin içinde' dedi

Başbakan Tayyip Erdoğan, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ni bombalayan DHKP-C ile Gezi Parkı protestocularının bir bölümü arasında paralellik kurdu. Otobüslere, duraklara ve çevreye saldırılara tepki gösteren Erdoğan, "ABD Büyükelçiliğini basan malum terör örgütü mensupları bu işin içinde. Gerek meydanlarda gerek sosyal medyada, bütün her şeyiyle yakalandılar" dedi. Çoğunluğun azınlık, azınlığın da çoğunluk üzerinde tahakküm kurmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, AKP'nin 21,5 milyon oy aldığını belirtirken "Biz hiçbir zaman tabanımızı sokağa dökmedik" dedi. Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, polisin aşırı güç kullanmasından zarar görenlerden dilediği özürü paylaşıp paylaşmadığı sorusu üzerine, "gerekli açıklamanın yapıldığını, üzüntünün dile getirildiğini" belirtmekle yetindi. Erdoğan, İstanbul'dan Türkiye'ye yayılan protestolara neden olan Topçu Kışlası'nın Gezi Parkı'nda tekrar yapılması projesinden vazgeçilmediği mesajını da verdi.

Erdoğan, bu açıklamaları Kuzey Afrika gezisi kapsamında gittiği Tunus'ta yaptı. Erdoğan'ın, Tunus'ta gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamalar, özetle şöyle (açıklamalar Arapça'dan Türkçe'ye çeviriden alınmıştır, mesajlar birebir aynı olmayabilir):

Erdoğan'dan DHKP-C göndermesi

Kamu mallarına zarar veriyorlar. Bu olaylara karışan çevre duyarlılığı olan vatandaşlarımı tenzih ederim. Bir şeyi ısrarla söyledim, ‘aşırı uçlar’ dedim. Hatta bunlar içinde terör gruplarına karışanlar olduğunu söyledim. Nitekim daha önce ABD Büyükelçiliği'ni basan malum terör örgütü mensupları bu işin içinde. Gerek meydanlarda gerek sosyal medyada, bütün her şeyiyle yakalandılar.

Taksim projemiz tarihi çevreyi ve kültürü bir arada toplayan bir projedir. Ve bu proje İstanbul’a çok güzel bir ortam oluşturacaktır.

'Eylemler AK Parti'nin icraatlarına engel çıkarmak için yapılıyor'

Biz en çok ağaç dikmiş hükümetiz. Taksim projemiz tarihi ve kültürü bir arada toplayan bir projedir. İstanbul'da çok güzel bir ortam oluşturacaktır bu proje. Tarihi ve kültürel bilinci birleştirecek bir proje bu. Orada AKM'nin yer aldığı yerde büyük bir opera yapacağız. O da güçlü bir merkez olacak. Daha güzel bir hale getirmek için vatandaşlarımızın hep bebareber orada nezih bir ortamda gezme ve eğlenme fırsatı bulacaktır.

AK Parti çok büyük icraatlar yaptı. Hem Türkiye'de hem de İstanbul'da. Bu tür eylemler AK Parti'nin icraatlarına engel çıkarmak için yapılıyor.

Topçu Kışlası'ndan geri adım yok

Burada Topçu Kışlası var mı, yok mu? Orada olmayan bir şeyin vaadini vermedik. Orada yapılmış olan Topçu Kışlası'nı aslına döndürüyüruz ve orada muhteşem bir eseri yeniden yapıyoruz.

Onlar neden AK Parti böyle bir iş yapıyor diye karşı çıkıyorlar. Kaldırım taşlarını sökmekte ve zarar vermektedirler, otobüslerin durakların zarara uğratılmasını sorgulatmak lazım. Samimi vatandaşlarımızın arasına kimlerin karıştığını da bilmek lazım. Bu vatandaşları ülkeyi ve çevreye korumaya davet ediyorum."

'Hiçbir zaman tabanımızı sokaklara dökmedik'

Erdoğan, bir gazetecinin Bülent Arınç'ı kast ederek yönelttiği "Yardımcınız özür diledi, bu özrü paylaşıyor musunuz" sorusu üzerine konuşmasına şöyle devam etti:

"Yardımcım gerekli açıklamaları yaptı, bizleri tabii takip edemiyoruz. İş aşırı kullanılmış bir gaz nedeniyle olduysa onunla ilgili üzüntümüzü dile getirdik. Dünyada hiçbir yer yok ki göz yaşartıcı gaz kullanmasın.

Hiçbir hak, hukuk dışı yollarla yapılamaz. Eğer yürüyüş yapacaksanız bunu hukuka uygun yapmalısınız. İstediğim yerde miting yaparım, yakarım yıkarım derseniz buna müsaade edemeyiz, biz 21.5 milyon oy almış bir partiyiz. Hiçbir zaman tabanımızı sokaklara dökmedik. Bilmeniz gerekiyor ki yapmanız gereken şey, hukuku korumaktır. Yargı kararını verdi ve bize hakkımızı verdi."

Tunus ile ekonomik ilişkiler

"Tunus halkının demokrasi barış ve refah yolunda kayda değer mesafeler kat etmekte olduğunu yerinde müşade etmenin memnuniyetindeyiz.Bu ziyaret ile ikili ilişkilerimizi geliştirme fırsatı bulduk. Ortak kültürel mirasımıza da sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. Türk ve Tunus halkı arasında ortak bir kültür olduğunu söylüyoruz.Türkiye güçlü adımlarını Tunus’un yanında hissettirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Tunus’u ziyaret etmiştir. Bu ikili ilişkilerimize verdiğimiz önemi göstermektedir. Türkiye, Tunus’un ileriye adım atmasında yanında olacaktır.

Türkiye’den 50 firma Tunus’ta faaliyettedir. Bu firmaların büyük yatırımları bulunmaktadır. Bu ziyaretimizde değişik sektörden 215 iş adamı ile birlikte geldik. Karşılıklı yatırımlar her iki ülkeye büyük imkanlar sağlayacaktır. Bütün iş adamlarını Tunus’a yatırıma davet ediyorum.

Ekonomik alanda Tunus’u artarak desteklemeye devam edeceğiz. Diğer alanlarda da yatırımlarımız ve desteğimiz devem edecek.

Demokrasi ve ekonomi beraber giden konulardır. Bunların dengeli bir şekilde ilerlemesi lazım."