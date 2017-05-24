Erdoğan, Topbaş'ın tahliye edilen 'FETÖ' sanığı damadı için konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve ilk duruşmada "hastalık" gerekçesi ile serbest bırakılan İstanbul Büyükşehirşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın durumu için ilk kez konuştu. Erdoğan, "Hep söyleriz, müdde-i iddiasını ispatla mükelleftir. İstanbul Belediye Başkanı'nın damadını söylüyorsan, tamam, bu konu yargı ile alakalı bir konu" dedi.

Brüksel'deki NATO zirvesi öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "siyasetteki FETÖ'cülerin de temizlenmesi" konusundaki sözleri anımsatılarak yöneltilen soru üzerine şunları söyledi:

"Bunu kalkıp da siyasi partinin içerisinde bu şekilde AK Parti'ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddi değil. Önce bunlar kendi işleri ile uğraşsınlar."

Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'ya hareketinden önce yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Son saldırılar terörün bölgesel bir mesele olmadığını bir kez daha göstermiştir. Terör eylemlerinde hayatını kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum. Hala benim teröristim, senin teröristin ayrılığının yapılması bazı yerlerde devam ediyor. Küresel meseleler, küresel boyutta ele alındığı sürece çözüme kavuşabilir. Terörün panzehiri ise kesinlikle dayanışmadır. Bu anlamda NATO'nun daha faal olması gerekiyor."

Zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yaparak meseleleri istişare edeceğiz. Zirveden önce sayın Tusk ve Juncker ile ortak bir görüşme yapacağım. Türkiye-AB ilişkilerindeki son durumu ele almayı öngörüyoruz. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla da bir araya gelecek hasret gidereceğiz.

Seyahatten sonra MYK belirlenecek

Bizim a takım b takım yok, seçilenlerin hepsi a takımdır. Seyahatten sonra değerlendirmelerimizi yapıp MYK'yı belirlemiş olacağız ve belirledikten sonra da geleceğe yönelik ne gibi adımlar atılacak ve bununla ilgili kongre kapanışındaki ifade ettiğim gibi tüm bakan arkadaşlarımızdan 6. ayın sonuna kadar, yıl sonuna kadar devam edecek yol haritası isteyeceğim. Tüm bakanlıklar yıl sonuna kadar neler yapacaklar. Bu yol haritası 2019'a kadar devam edecek bir yol haritası olacak ve her bakan ve bakanlık önümüzde ne var, ne yapacağız, bunları altındaki tüm çalışma arkadaşları ile paylaşacak.

Bakanlıkların yol haritalarını takip için iki ekip

Cumhurbaşkanlığında oluşturacağım bir ekiple ve partimizde oluşturacağımız ekiple bu yol haritasını takibe alacağız. Zira önümüzde 2019 süreci ülkemiz için çok çok önemli bir süreç.

Başbakan vekili olarak Binali Bey'le de bunların değerlendirmesini yapacağız. Yapılması gereken bir şey varsa kararlaştırır adımlarını atarız.

Parlamentodaki haftalık salı toplantıları dışında, parlamentoya gideriz ama tabii ki, Meclis salonuna girmek gibi bir durumumuz olmaz. Böyle bir konumum yok. Grup toplantıları olsun, oralarda haftalık konuşmalarımızı da yaparız ona mani bir hal yok.

Avrupa Birliği'nin bu süreç içerisinde, Dışişleri ayağımız, AB'den sorumlu bakan ayağımız var. Biz elimizden gelen her şeyi a'dan z'ye yapıyoruz. Karşıdan da bunun karşılığını bekliyoruz. Bunların karşılığını arkadaşlarımız kovalamaya devam edecekler. AB de kendi üzerinde düşen görevi yerine getirmesi gerekir. AB kendi kapısında bir dilenci mesabesinde göremez böyle bir hakları da yok. Siz Türkiye'den ne bekliyorsunuz.

Avrupa Birliği Türkiye kendisi çekilsin, bunu bekliyor havasında biz de diyoruz ki böyle bir şey varsa kararı siz verin. Kararı siz verirseniz biz işinizi zorlaştırmayız. Bu görüşmelerde bunu konuşacağız. Bizim olmazsa olmazımız da değil. Bunun da bilmemiz lazım.

(Avustuya'nın açıklamaları için) Bloke eden bloke olur, olay bu kadar basit.

FETÖ'nün siyasi ayağı

Hep söyleriz, müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. İBB'nin damadını söylüyorsan tamam bu konu yargı ile alakalı bir konu. Bunun beraatine karar vermemiş. Denetimli serbestlikle bırakılmış vaziyette. Bunu kalkıp da siyasi partinin içerisinde bu şekilde AK Parti'ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddi değil. Önce bunlar kendi işleri ile uğraşsınlar.