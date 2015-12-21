Erdoğan, Timsah Arena'nın açılışını yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 44 bin seyirci kapasiteli "Timsah Arena" stadyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında "Bursaspor sıradan bir kulüp değil, şampiyonluk yaşamış bir kulüp. Şampiyona da böyle bir stat yakışır. Güçlü bir alt yapısı olan Bursaspor şu anki kadrosuyla bulunduğu sıraya layık değil. İnanıyorum ki bu kadro Hamza Hamzaoğlu ile çok daha farklı bir yere gelecek" dedi.

Bursa’nın güzel insanlarını daha fazla bekletmek istemediğini belirten Erdoğan şöyle konuştu:

“Mutluyum; Bursa, şanına yakışır böyle güzel bir stadyuma sahip oldu. Çünkü Bursaspor, sıradan bir kulüp değil. Bursaspor, şampiyonluğu yaşamış bir kulüptür. Şampiyona da böyle bir stadyum yakışırdı. Altyapınızı gezdim, gördüm ve güçlü bir altyapıya sahip olan Bursaspor, şu andaki kadrosuyla dahi bulunduğu sıraya layık değil. İnanıyorum ki bu kadro, yaptığı bu son değişiklikle Hamza hocayla birlikte çok daha farklı bir yere gelecektir. Tarafsızım, onu da söyleyeyim, ama size inanıyorum. Bu seyirci sabırla Bursaspor’un layık olduğu yere çıktığını görecektir. Bursaspor’a başarılar dilerken aman ha, birliğinizden, beraberliğinizden taviz vermeyin diyorum. Bizim biliyorsunuz 4 tane başlığımız var. Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak.”

Havai fişek gösterisi

Konuşmanın ardından Erdoğan, beraberindeki protokolle birlikte stadın açılış kurdelesini kesti. Akabinde havai fişek gösterisi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra şöhretler karması ile Bursasporlu eski futbolcuların oynadığı karşılaşmanın başlama vuruşunu yaptı.

Tören dolayısıyla stadyumun kapıları saat 13.00’te taraftar girişine açıldı. Törenin başlama saatine doğru seyirci sayısı 41.000’e ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, stadyuma giren her sporsevere Türk Bayrağı ile Bursaspor bayrağı verdi. Tribünlerde ise sallanan bayraklar renkli görüntülerin oluşmasını sağladı.

Yoğun güvenlik önlemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelmesi nedeniyle üst düzeyde güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti. Stadyum gişelerinden davetiye almak isteyen sporseverler uzun kuyruklar oluşturdu. Stadyumun içine giren taraftarların üzerlerinden çıkan metal paraların yanı sıra binlerce çakmak, hazırlanan kutularda toplandı.

İlk gösteriyi Bursa Mehteran bölüğü yaptı. Bu arada iki büyük televizyon ekranının yanı sıra tribünlere iki dev ekran televizyon daha koyulması dikkat çekti. Böylece 4 noktada pozisyon tekrarı için dev ekranlar kuruldu.

Şöhretler karması maçı

Stadyumun açılışı dolayısıyla düzenlenen gösteri maçında Bursasporlu şöhretlerle karşılaşacak olan takımda Rüştü Reçber, Ömer Çatkıç, Ali Tandoğan, Alpay Özalan, Ogün Temizkanoğlu, Ömer Erdoğan, Hakan Ünsal, Soner Toylungüç, Celil Sağır, Tarık Daşgün, Tayfur Havutçu, Evren Turhan, Serhat Akın, Hami Mandıralı, Fatih Tekke, Ayhan Akman, Ahmet Dursun yer aldı.

Taxas'ta 'Belediye Stadı' açıklaması

Bu arada Bursaspor tribünlerinin en önemli taraftar grubu Teksas stat açılışına ilişkin bir açıklama yayınladı. Sosyal medyada provokasyon amaçlı protesto gösterisi yapılacağı yönünde söylemler bulunduğunu belirten Teksas, bu durumun kendileriyle ilgili olmadığını ifade etti.

Açıklamada, yeni stat için 'belediye stadı' ifadesi kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada provokasyon amaçlı yazılan belediye stadının açılışında protesto yapılacak gibi söylemler, Teksas tribününü bağlamamaktadır. Teksas adına herhangi bir organizasyon veya katılım yapılmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

Timsah Arena’nın özellikleri

Timsah Arena, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli, 2011 yılının Haziran ayında düzenlenen törenle atılan, 400.000 metrekare proje alanı ve 190.000 metrekarelik inşaat alanıyla Bursa’nın en büyük yapısı olarak dikkat çekiyor. 230 milyon TL’ye mal olduğu açıklanan ve 44.000 koltuk kapasitesi bulunan stadyumda, 207 adet de engelli pozisyonu bulunuyor. 74 adet taraftar turnikesi, 20 adet VIP, basın, loca turnikesi ve 7 adet de engelli turnikesi bulunan statta, 84 adet tribün kapısı bulunuyor.

Stadyumda 644 araç ve 2 otobüslük kapalı otoparkı, 912 araç ve 254 otobüslük açık otoparkı bulunan projede toplam 100.123 metrekare alan otoparklara ayrılmış durumda. 72 adet locanın bulunduğu stadyumda 789 adet tuvalet ile 35 adet büfe bulunuyor.

Kale arkası tribünleri kesintisiz 61 sırayla Türkiye’deki en büyük tek parça tribünü oluştururken, sahada alttan ısıtma sistemi kullanıyor. Trijenerasyon enerji sistemiyle ısıtma, soğutma ve enerji ihtiyacının bir bölümünü kendisi üretecek olan stadyumun çatısında toplanan yağmur suları da depolanarak, tekrar sulama suyu olarak stadyum çevresinde kullanılacak.

Avrupa’dan ödül aldı

Mimarlığını Hasan Sözüneri’nin, çatı statik projesini de Alman uzmanların yaptığı timsah görünümündeki Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, uluslararası alanda ses getirecek bir ödüle layık görüldü. Gintaş Müteahhitlik firması tarafından inşa edilen stadyum, Avrupa’nın en prestijli gayrimenkul ödüllerinden olan ‘Avrupa Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards)’ yarışmasında mimarisiyle ödüle layık görüldü.

Timsah başı henüz bitmedi

Stadyumun Kuzey Kale Arkasında bulunan timsah çenesi, 28 metrelik konsoluyla Türkiye’nin en büyük konsolu olma özelliği taşırken, bu bölümde 800 metrekarelik dev led ekran bulunacak.