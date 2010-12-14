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Dünya

Erdoğan, Time'ın anketini kaybetti

Amerikan haber dergisi Time'ın okuyucular arasında yaptığı "Yılın Kişisi" anketinde birinciliği, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange kazandı.

14 Aralık 2010 02:00

T24 - Amerikan haber dergisi Time'ın okuyucular arasında yaptığı "Yılın Kişisi" anketinde birinciliği, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange kazandı. Başbakan Erdoğan ise ikinci sırada yer aldı.

Assange, toplam 1 milyon 249 bin 425 defa oylanırken, Başbakan Erdoğan ise Wikileaks kurucusundan 148 bin 383 daha az oy aldı.

Wikileaks belgeleri yayımlanmadan önce Başbakan Erdoğan'ın Time'ın anketinde birinci sıraya oturmuştu.

Ancak Time'da okuyucular tarafından belirlenen "Yılın Kişisi" ödülü, Time editörlerinin belirlediği kişiden farklı olabiliyor. Time editörlerinin yarın televizyondan yayınlanacak olan Good Morning America programında duyuracakları Yılın Kişisi, Assange da olmayabilir.


İşte o liste:

1. Julian Assange
2. Recep Tayyip Erdoğan
3. Lady Gaga
4. Jon Stewart ve Stephen Colbert
5. Glenn Beck
6. Barack Obama
7. Steve Jobs
8. Şilili maden işçileri
9. Amerikalı işsizler
10. Mark Zuckerberg

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