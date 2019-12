-ERDOĞAN TIME'IN ANKETİNDE ZİRVEDE ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - Time dergisinin, bir çok alanda düzenlediği internet anketinde, "2010 Time Yılın Adamı" kategorisinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan birinci durumda. Time dergisi bu kategoride okuyucuya 25 aday isim sundu. Bu isimler arasında bu yıl, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da yeraldı. Her yıl yapılan Time anketinde sanattan iş dünyasına, bilimden spora 18 alan yer alıyor ve her bir alanın altında onlarca kategori bulunuyor. "Dünya" başlığı altındaki "2010 Time Yılın Adamı" kategorisinde ABD Başkanı Barack Obama'dan popüler sanatçı Lady Gaga'ya ve "İşsiz Amerikan Vatandaşı"na değin 25 aday arasında, Erdoğan için, 14 kasım Pazar günü öğle saatleri itibariyle 66.333 kişi oy kullandı. Ankate katılanlar, bir aday için, "0, en az etkili'den, 100 en etkili"ye kadar 0'dan 100'e kadar bir puan veriyor. Bu puanlama sistemiyle Başbakan Erdoğan'a, ortalama olarak 91 puan verilmiş durumda. Bu puanla birinciliğini sürdüren Erdoğan'ı 80 puanla Lady Gaga izliyor. Barack Obama, 10.792 kişinin kullandığı oylarla ve 63 puanla 6'ıncı durumda. Yeraltında mahsur kalan ve başarılı bir operasyonla kurtarılan Şilili madenciler ise 51 puanla 10'uncu durumda. Nihai sıralamayı, bu anket sonuçlarını da dikkate alarak Time editörleri yapacak. Time internet sayfasında, her aday için tanıtım yazıları da kondu. Başbakan Erdoğan ile ilgili olarak Dan Fastenberg tarafından 10 kasım 2010'da kaleme alınan tanıtım yazısı, "Aktivistlerin Gazze'ye yardım götürmeye çalıştığı filoya İsrail'in düzenlediği baskın uluslararası düzeyde feryatlara yol açarken, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söyleyecek bir sözü vardı" denildi. Erdoğan'ın, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva ile birlikte İran nükleer programına ilişkin sundukları takas anlaşmasına da değinilen yazıda, Erdoğan yönetiminde Türkiye'de girişimcilikte bir patlama yaşandığı ifade edildi. Yazıda ayrıca, "Erdoğan, Türkiye'nin çalkantılı Orta Doğu'da artık ağırlığını koymaktan geri durmayacağını ortaya koydu" denildi. Başbakan Erdoğan ile ilgili tanıtım yazısının yer aldığı Time internet sayfası da, yayıma konmasının 5'inci günü itibariyle sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, 10.229 kez paylaşılarak, en çok paylaşılan sayfalar arasında yeralıyor.