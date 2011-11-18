Erdoğan TIME dergisine kapak oldu!

T24

ABD’nin ünlü dergisi TİME piyasaya yeni çıkacak olan sayısında Asya ve Avrupa’da Erdoğan kapağı ile çıkıyor. ABD'de ise teknolojik yenilikleri ele alan bir kapak var.Manşetteki söz “Erdoğan’ın Yolu” (Erdoğan’s Way). Erdoğan’ın kendi doğru bildiği yolda gittiği vurgulanan haberde, Türkiye’nin bölgesinde Arap baharı için giderek güçlü bir model oluşturduğu belirtiliyor.Kapakta ayrıca Türkiye'nin "pro-İslamic" lideri, yani İslam yanlısı lideri Erdoğan (Laik, demokratik ve Batı yanlısı) ülkesini bir bölgesel güç haline getirdi deniyor.Bu Türkiye modelinin ve Erdoğan'ın izlediği politik çizginin arap baharı için bir model ve örnek olup olamayacağı tartışılıyor.Türkiye'nin büyüyen ekonomisindeki risklere de dikkat çekiliyor.Erdoğan'ın gerek ülke içinde gerek bölgede izlediği politikalarla kendi bildiği yolda gittiği belirtiliyor. Türkiye'de askerin siyasetteki gücünü sınırlayarak sivil iktidarın otoritesini pekiştirdiğine de dikkat çekiliyor.Erdoğan'ın bölgede İsrail'e karşı sert bir politika izleyerek Arap dünyasında büyük sempati ve prestij sağladığıı da belirtiliyor.Erdoğan'ın Time'a kapak olması Türk başbakanının Avrupa'da ve tüm bölgedeki etkisi açısından önemli bir PR başarısı olarak değerlendiriliyor.Mustafa Kemal Atatürk (24 Mart 1923)Mustafa Kemal Atatürk (21 Şubat 1927)İsmet İnönü (19 Mayıs 1941)Şükrü Saracoğlu (12 Haziran 1943)Adnan Menderes (3 Şubat 1958)Mehmet Ali Ağca (9 Ocak 1984)Naim Süleymanoğlu (3 Ocak 1988)Mine Karakaş (15 Temmuz 2007)Doktor Mehmet Öz ( Haziran- Eylül 2011)Recep Tayyip Erdoğan ( 28 Kasım 2011)