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Dünya

Erdoğan-Tillerson görüşmesi sonrası ABD'den ilk açıklama: İncirlik'ten operasyonlarımıza devam ediyoruz

"Türkiye IŞİD karşıtı koalisyonun bir parçası ve NATO müttefikimiz"

16 Şubat 2018 10:30

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görüşmesi sonrası Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nauert, "Tillerson ile Erdoğan ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirmek üzere verimli ve açık bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye IŞİD karşıtı koalisyonun bir parçası ve NATO müttefikimiz. İncirlik’ten operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bildiğim bir engelleme yok" diye konuştu.

Türkiye’ye karşı yaptırımlar gündemde mi sorusu üzerine Nauert ‘Birçok farklı ülke için yaptırımlar her zaman masada. Ama yaptırımları önceden ilan etmiyoruz’ dedi.

Türkiye’nin S-400 alımının yaptırım alanına girip girmediği konusunda ise Nauert, “S-400 anlaşmasının henüz imzalandığını düşünmüyorum. İmza gerçekleşmediği için de yaptırımların ihlali anlamına giriyor mu bilemiyorum. Ama Türkiye’ye hep şunu söyledik; S-400’ler NATO sistemleriyle uyumlu değil.

Bildiğim kadarıyla İncirlik’in kullanımı için Türkiye tarafından getirilmiş bir sınırlama yok.. Türkiye IŞİD karşıtı koalisyonun bir parçası ve NATO müttefikimiz. İncirlik’ten operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bildiğim bir engelleme yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Tillerson ile Erdoğan ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirmek üzere verimli ve açık bir görüşme gerçekleştirdi” dedi.

Nauert, "Tillerson-Erdoğan görüşmesi yeni bitti. Detayları daha sonra sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

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ABDDışişleriErdoğanTillersonHeather NauertNATOİncirlik

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