Erdoğan: Tıksırma sözünü doğama verin

T24 - Başbakan Erdoğan, "Tıksırıncaya kadar içiyorlar" sözüne gelen eleştirileri, "Ben de insanım. o da benim o andaki gerilimim ya da doğamda olan bir şey olarak alınsın" diye yanıtladı.



Başbakan Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Ukrayna'dan dönmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İçkiye tavrı konusunda "Anayasa'nın gereğini yapıyorum, dinim emrettiği için bu konulara girmiş değiliz" dedi.



"Aksırıncaya tıksırıncaya kadar" ifadesi konusunda da "Benim de stresli ve sinirli anlarım oluyor. Ben de insanım. O da benim o andaki gerilimim ya da doğamda olan bir şey olarak alınsın. Belki onun da alıcısı vardır" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün gazetelere yansıyan ve "geniş katılımla hazırlanmalı" dediği yeni Anayasa için de "Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Taklit bir anayasa olsun da istemiyoruz. Bize has olsun istiyoruz. Anayasada rotayı millet çizecek. Meclis aritmetiğine göre hareket edeceğiz. 367 olsa da konsensüs arayacağız" dedi.



Başbakan, 'AK Parti Hizbullah ile görüştü' iddiası için de, "Bizi hiçbir terör örgütüyle bir arada göremeyeceksiniz. Bizim illegal yere gitmemiz söz konusu değil" değerlendirmesini yaptı.



Erdoğan firardaki Hizbullah sanıklarıyla ilgili soruya da, "Yeri belli olsa yakalar alırlar. Bana gelmiş bir yurtdışı bilgisi yok" cevabını verdi.





'Muhteşem Yüzyıl'a eleştiri



Başbakan Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını konu alan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi hakkında da "Ecdadımıza, Osmanlı'ya ciddi bir saygısızlık yapılmaktadır. Sarayı çok farklı bir şekilde gösterme gayretleri vardır. Bunların hiçbirinin delili, belgesi filan olduğunu da ispat edemezler. Böyle bir filmi sadece geçmişe hakaret, bir saygısızlık, geçmişimizi ülkedeki genç kuşaklara olumsuz gösterme gayreti olarak görüyorum ve doğru bulmuyorum" ifadesini kullandı.





