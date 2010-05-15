T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan, Theodorakis'i ziyaret etti

15 Mayıs 2010 10:23

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ünlü Yunan sanatçı Mikis Theodorakis'i evinde ziyaret etti.

Yunanistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Erdoğan, Atina'da katıldığı Türk-Yunan İş Forumu toplantısının ardından eşi Emine Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu ile birlikte Theodorakis'in evine geçti.

Theodorakis, Başbakan Erdoğan'ın evine kadar gelmesinden dolayı onur duyduğunu söyledi.

Zülfü Livaneli ile verdiği ortak konserlerle tanınan Theodorakis, ortak çalışmaları ve kendi çalışmalarından oluşan birer CD'yi de Başbakan Erdoğan'a hediye etti.

Theodorakis'in, Efes Antik Tiyatro'da Livaneli ile yeniden bir konser vermek istediğini belirtmesi üzerine Başbakan Erdoğan, bu konuda elinden gelen desteği sağlayacağını söyledi.
 
Erdoğan ile Papandreu, daha sonra resmi akşam yemeğinin yapılacağı Dionyssos Restoran'a geçti.


 
 

 



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24