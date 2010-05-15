Erdoğan, Theodorakis'i ziyaret etti

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ünlü Yunan sanatçı Mikis Theodorakis'i evinde ziyaret etti.



Yunanistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Erdoğan, Atina'da katıldığı Türk-Yunan İş Forumu toplantısının ardından eşi Emine Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu ile birlikte Theodorakis'in evine geçti.



Theodorakis, Başbakan Erdoğan'ın evine kadar gelmesinden dolayı onur duyduğunu söyledi.



Zülfü Livaneli ile verdiği ortak konserlerle tanınan Theodorakis, ortak çalışmaları ve kendi çalışmalarından oluşan birer CD'yi de Başbakan Erdoğan'a hediye etti.



Theodorakis'in, Efes Antik Tiyatro'da Livaneli ile yeniden bir konser vermek istediğini belirtmesi üzerine Başbakan Erdoğan, bu konuda elinden gelen desteği sağlayacağını söyledi.



Erdoğan ile Papandreu, daha sonra resmi akşam yemeğinin yapılacağı Dionyssos Restoran'a geçti.







