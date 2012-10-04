Erdoğan: Tezkereye direnenler tarihe hesabını veremeyecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ile görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Ankarada'da yaptığı açıklamada tezkereye karşı çıkanları eleştirerek, "Bizim asla savaş çıkarmak gibi bir derdimiz olamaz ama tezkereye direnenler tarihe hesabını veremeyecek" dedi.

Başbakan Erdoğan dün Suriye tarafından atılan ve Akçakale'ye düşerek 5 kişinin ölümüne neden olan top mermisyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Suriye'nin ilk saldırının bu olmadığını belirten Erdoğan, "Onlarda herhangi bir can kaybı olmaması, bir tanesi hariç diğerlerinin boş alana düşmesi sebebiyle can kaybı olmadı, binalarda tahribatlar meydana geldi. Ama bu arda arada gelen top mermileri sebebiyle Akçakale'de, o bölgede vatandaşlarımızı taşımak zorunda kaldık. Ve biz bunlara sabırla göğüs gerdik" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şöyle konuştu:

'Bu saldırı ilk değil'

"Dün Akçakale'de hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Dün Akçakale'de yaşanan olayı bir ülkede yaşanan olayın, sınır ötesinide etkilemesi gibi sıradan bir olay gibi teyakki edemeyiz. Dün akşam yoğun bir çalışma ve değelendirme ile gerek Genel Kurmay Başkanımız, Dışişleri Bakanım, İçişleri Bakanım, müşteşar yardımcılarım ile geç saatlere kadar çalışmalarımız sürsdürüdük. Bu provakosyona, olayın hemen arkasından, misilleme ile kaşılık verilmiş, belirli hedefelerin vurulması noktasına gidilmiştir. Şunu özet olarak ifade etmek istiyorum; bilinmesinde fayda var... Suriye tarafında ülkemize yapılan bu saldırı ilk değildir. Daha önce yedi kez aynı şekilde bu tür saldırılar oldu. Onlarda herhangi bir can kaybı olmaması, bir tanesi hariç diğerlerinin boş alana düşmesi sebebiyle can kaybı olmadı, binalarda tahribatlar meydana geldi."

'Akçakale'deki vatandaşlarımızı taşımak zorunda kaldık'

"Ama bu arda arada gelen top mermileri sebebiyle Akçakale'de, o bölgede vatandaşlarımızı taşımak zorunda kaldık. Ve biz bunlara sabırla göğüs gerdik. Verdiğimiz notaya rağmen Suriye geri adım atmadı ve basit bir bahanesi vardı. O bahanede şu; "Biz bunu asilere karşı yapıyoruz." Tabi ülkesinde bir direniş mücadelesi veren muhalif güçler var. Suriye rejimi bunu asiler olarak değerlendirmiş olabilir. Bizimde bakışımız daha farklı olabilir. Nitekim biz Suriye rejiminin baktığı gibi bakmıyoruz. Onlara mazlum olarak bakıyoruz, mağdur olarak bakıyoruz. Çünkü 30 bin insanın öldürüldüğü bir ülkede, sadece bizim ülkemizde 100 bin sığınmacı var. Bir okadar Lübnan'da var, daha fazlası Ürdün'de var. 2,5 milyonda ülke içinde kendi velerinden, yurtlarında çıkmış göçmen durumda olanlar var."

'Tezkereye karşı direnenleri halka anlatacağız'

"Bütün bu tabloya karşı, dün atılan top mermisi 5 tane vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. 1 ağır 2 polisimiz dahil vatandaşımız yaralıdır. onlarada Allahtan şifalar diliyorum. Tezkere karşısında direnenler tarihe bunun hesabını veremeyeceklerdir. Biz de meydanlarda halkımıza tezkereye karşı direnenleri anlatacağız"