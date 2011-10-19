Erdoğan: Terörün panzehiri demokrasidir

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, artan terör eylemlerinin, terör örgütünün birilerinin maşası olduğunu gösterdiğini belirterek, terörle mücadele konusunda batı ülkelerinin de işbirliği içinde olmasını istedi. Başbakan Erdoğan, "Bir yandan terörle mücadele edeceğiz, bir yandan da terörün istismar zeminini yok edeceğiz."





Başbakan Erdoğan, son terör saldırısıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında özetle şunları söyledi:





Çatışma bölgesi çukurcadan son teyid ettiğimiz haberlere göre 24 şehit verdik, 18 askerimiz yaralı durumda. Şu anda uluslararası hukukun öngördüğü sıcak takip operasyonlar devam ediyor.





Genelkurmay başkanı, jandarma konutanı kurmay başkanı , detaylı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Kuvvet komutanlarımız şu anda bölgede bulunuyor.



Burada özellik şu hususu paylaşmak istiyorum. Türkiye düşmanları şunu çok iyi bilmek zorundalar. Türkiye Sarıkamış, Çanakkale başta olmak üzere şehitlerin kanı ile inşa edilmiş bir ülkedir. Bu topraklar bu şekilde aziz vatan olmuştur. Vatan da bayrak da bizim için namustur, şereftir.



İçerden ya da dışarıdan hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğimizi dostun da düşmanın da çok iyi bilmesi anlaması idrak etmesi gerekir. Bu ülkenin birliğine dirliğine kast edenler bu milleti karşısında bulacaktır.



Bu ülkenin huzuruna istikrarına kast edenler yine aynı şekilde iktidarı bulacaktır, milleti bulacaktır. Her kim ki teröre destek veriyorsa, yataklık ediyorsa, kim ki müsahama gösteriyorsa, kanlı yüzünü görmezden gelmek gibi bir gafletin içinde bulunuyorsa devletin nefesi ensesinde olacaktır. Hepsinden bunun hesabı sorulacaktır.



Teröre karşı her zaman etkin bir rol oynayan Türkiye, dayanışma ve aktif işbirliği beklemektedir.

İki hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi artan terör olayları, terör örgütünün birilerinin maşası olduğunu çok net göstermiştir.



İkincisi ise terör örgütü son saldırılarla toplumu tahrik etmek, provokasyon yapmaktan başka bir hedefi olmadığını ortaya koymuştur.



Anne karnındaki bebeği, sokaktaki dört yaşındaki yavruyu katleden, işçileri cami imamları öldüren, masum sivilleri öldüren, mühendis katleden, gösterilerde annelerin gençlerin ölmesi için temennide bulunan, kendi mensuplarını infaz eden ve bunu ailelerinden saklayan bir örgütün tahrik ve provokasyondan başka hedefi yoktur olamaz.



Aziz milletime sesleniyorum. Bu olay karşısında kim ki sinirine hakim olamazsa, bilin ki terör örgütü işte o zaman hedefine ulaşır.



Demokrasinin özgürlüklerin insan hak ve hürriyetlerinin terörün panzehirleri olduğunu geçmiş dönemde olduğunu gördük. Bu hain saldırı bizi aydınlık ufuklardan geri bırakmayacaktır. Bir yandan terörle mücadele edeceğiz, bir yandan da terörün istismar zeminini yok edeceğiz.



Yılmadan yorulmadan bu uzun soluklu süreci tamama erdireceğiz. İki de bir muhalefetin kalkıp bu işin sorumlusu iktidardır derken, ortaya çözüm önerisi koymadan böyle bir yaklaşım sergilemeleri milleti tahrikten başka bir şey değildir. ''Yılmadan, yorulmadan, taviz vermeden bu uzun soluklu süreci tamama erdireceğiz ama burada birlik, beraberlik gerekir. İkide bir muhalefetin kalkıp 'bu işin sorumlusu hükümettir, iktidardır' derken, ortaya herhangi bir çözüm önerisi koymadan böyle bir yaklaşımı sergilemeleri, milletimizi tahrikten başka bir şey değildir. Bunlar sadece terör örgütüne güç, milletimize üzüntü verir. Bu noktada muhalefeti de daha duyarlı, dikkatli davranmaya davet ediyorum.





Bugünkü olaylardan sonra, yapılan olayları kınarken PKK ve diğer isim değiştirmek suretiyle ortalarda dolaşanları, terör örgütü olarak ilan edemeyenlerin bu sürece olumlu katkısı olamaz. Kimseyi kalkıp kimse aldatmaya yönelmesin. Onların ağzına barış ifadesi de yakışmıyor. Bunu da çok açıkça ifade etmem lazım. Barış, gerçek anlamda barışı özleyenlerin ağzına yakışır, barış yaşanır, barış konuşulmaz.''





Hakkımda çıkarılan internet andıcı yalanını, buyurun yargı açıkladı. O söyledikleri imza tamamen bölücü terör örgütüyle mücadeleye yönelik bir metnin altına konulmuş imzadır. Ama bunu bile çok farklı bir şekilde yorumlamak kalmıştı. Kim? Terör örgütüyle kol kola dolaşanlar.



Medyayı yine duyarlı olmaya devam ediyorum. Çünkü bugün suçlamak, eleştirmek, hamaset, istismar ve tahrik tohumları ekmek yerine, dik durmak zorundayız.



Türkiye’nin büyümesini, huzur, kardeşlik içinde asaletle yükselmesini hiç kimse engelleyemeyecektir.



