Erdoğan: Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları'nın Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde Yunanistan ile Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. "Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz" diyen Erdoğan, "Yunanistan ve Fransız halkı, kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri biliyor mu?" ifadelerini kullandı.

"Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi" diyen Erdoğan, "Biz mücadeleden kaçmayız. Biz bu mücadelede şehitler vermekten çekinmeyiz" dedi.

Erdoğan, "Asıl soru şu, acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı?" diye sordu.

Erdoğan, "Dünyanın pek çok yerinde yabancı, İslam, Türk düşmanlığının ayyuka çıktığı bir önemden geçiyoruz. Buna rağmen her olumsuz konuda Türkiye'nin ne çıkarılıyor olması ülkemizle ilgili bir hassasiyetin değil zihinlerin gerisindeki faşizmin işaretidir. Maalesef ülkemizdeki bazı kesimlerde bilerek veya bilmeyerek bu sinsi oyuna alt olmaktadır. Batı ülkelerinin çok daha beter düzeyde yaşadığı sıkıntıların sadece Türkiye'ye mahsus gibi gösteren kampanyaların asla iyi niyetli olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen kefeni kararlılıkla parçalayıp attık." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "On binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları, bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı?" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz." diyen Erdoğan, Karada, denizde ve havada karşımıza çıkacak herkes Türkiye'nin meşruiyetini, uluslararası hukuktan alan haklarını koruma kararlılığını gördü" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek ardından evlatlarımıza 2053 ve 2071 Türkiye'sini miras bırakacağız. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır" ifadelerini kullandı.