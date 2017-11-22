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Deutsche Welle

Erdoğan: Terörist unsurların süreçten dışlanması önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rus ve İranlı liderlerle yapılan üçlü zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Milli güvenliğimize kast eden bir terör örgütü ile aynı çatı altında olmamız beklenmesin" dedi.

22 Kasım 2017 23:06

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye krizinin ele alındığı üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Soçi'deki Sanatoryum Rus'ta düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz aldı. Suriye toplumunun bütün kesimlerinin katılabileceği bir toplantının yapılmasını görüştüklerini söyleyen Putin, "Türkiye, İran ve Rusya, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin yapılması konusunda mutabık kalmıştır" dedi.

Putin, siyasi partilerin, etnik ve dini grupların katılımının sağlanmasının, bu kongrede Suriye'de ortak sorunlarının görüşülmesini sağlayacağına dikkat çekti.

Ruhani: Özgür ve adil bir seçim yapılacak

İkinci olarak söz alan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise zirvede üç ülkenin fikirlerini açık şekilde beyan ettiğini söyledi. Amacın ulusal kongrenin oluşması ve bütün aktif partilerin bu kongrede birleşmesi olduğunu belirten Ruhani, "Bu kongrede yeni anayasa için zemin oluşacak. Ve yeni anayasa için özgür bir seçim yapılacak. Özgür ve adil bir seçim yapılacak" dedi. Ruhani bu seçimin bölgeye barış ve istikrar getirebileceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı açıklamada, "Terörist unsurların süreçten dışlanması Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam etmektedir" dedi. 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı'nda tanımlandığı üzere, Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesine yardımcı olmak konusunda görüş birliğine vardıklarını söyleyen Erdoğan, ortak açıklamanın, iş birliğinin esaslarını yansıtan ilk adım olduğunu söyledi. Erdoğan, "Ancak bu çabanın başarısı, başta rejim ve muhalefet olmak üzere tarafların tutumuna bağlıdır" dedi.

"Suriye konusundaki çabalar desteklenecek"

Türkiye'nin, Suriye konusundaki çabaları destekleyeceğini söyleyen Erdoğan, "Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile ülkemizin milli güvenliğine kasteden terörist unsurların süreçten dışlanması, Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Milli güvenliğimize kasteden bir terör örgütü ile aynı çatı altında olmamızı, aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir" dedi. Cumhurbaşkanı uluslararası toplumu bu konudaki çabaları desteklemeye davet etti.

Konuşmasında Suriye'nin toprak bütünlüğüne de dikkat çeken Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine bağlılığımızı ifade ediyorsak, bu ülkeyi bölmeye çalışan eli kanlı bir çeteyi meşru bir aktör olarak göremeyiz" diye konuştu.

Rusya'nın Suriye'deki tüm etnik grupları kapsayacak kongreye PYD'yi davet etmesi Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu.

AFP/DPA, HT/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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