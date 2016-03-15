Erdoğan: Terör Türkiye'ye değil, Türkiye teröre diz çöktürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara saldırısına ilişkin olarak, "Terörü maşa olarak kullananlar, masumların kanları üzerinden hesap görmek isteyenler Türkiye’ye asla diz çöktüremeyecekler, tam aksine kendileri diz çökeceklerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Birlikte gücümüzü dayanışmamızı göstermek, ulusal veya uluslararası tüm terör olaylarına karşı birlikteliklerini göstermek açısından bu ziyaretin Ankara'mızda olmasını çok çok manidar buluyorum. Merhum babalarının da ifade ettiği gibi, "İki devlet bir millet" anlayışını tekrarlıyorum. Azerbaycan, kara gün dostumuz olduğunu bir kez daha gösterdi. Ben buradaki mesajın herkres tarafından dikkatle okunmasını istiyorum. Teröre destek vermeyi özgürlük diye sunanlar, daha cenazelerimiz defnedilmeden siyasi rant peşinde koşanlar bu kardeşliğimizden ders almalılar.

Pazar günü düzenlenen saldırı tüm Türkiye’ye, 79 milyonun tamamına yapılan bir saldırıdır. Bu saldırıyla terör örgütü cani ve alçak yüzünü bir kez daha göstermiştir. Saldırının hedefi milletimiz arasına korku salmak, Türkiye’yi hedefinden, kutlu yürüyüşünden vazgeçirmektir. Terörü maşa olarak kullananlar, masumların kanları üzerinden hesap görmek isteyenler Türkiye’ye asla diz çöktüremeyecekler, tam aksine kendileri diz çökeceklerdir. İnşallah Türkiye bu sıkıntıları da atlatacak, yeni Türkiye’yi inşa edeceğiz.

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'nı düzenledik. Bu toplantımızda enerjiyi aramızda görüştük, ulaşımı ve savunma askeri konularını görüştük. Az önce de 6 ayrı anlaşmayı imzaladık. 25 yıl içerisinde Azerbaycan'ın ortaya koyduğu başarıyı Türkiyeli kardeşleri olarak daima tebrik ettik. Merhum Haydar Aliyev'i tekrar yaad ediyorum. Bugün yapılan anlaşmaların ve kararların Azerbaycan'ın atılım hamlesine destek olacağına inanıyorum.

Bölgemizdeki gelişmelerden hepimiz etkileniyoruz, buna ilişkin ortak işbirliklerimiz neler olabilir onları konuştuk. Önümüzdeki süreçte de sayın Aliyev ile biraraya gelmeye devam edeceğiz. İslamofobi'nin arttığı bir dönemde inanıyorum ki medeniyetler ittifakının 7.si dünyaya farklı bir mesajı Bakü'den verecektir.

Azerbaycan ile birlikte geliştirdiğimiz en büyük proje TANAP. Bu projede çalışmalar hızla ilerliyor. Hatta projenin tamamlanması beklenen süreden önce tamamlamaya çalışıyoruz. Tüm paydaşlarla da yakın koordinasyon içerisindeyiz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi de öncelikli projelerimizdendir. Londra'dan Pekin'e kadar demiryolu ulaşımı sağlayacak projeyi de Aralık ayında inşallah birlikte açacağız. Ticari ilişkilerimiz konusunda da 2015'te bir ivme kaybı yaşadık. 2023 için hedefimizi saklı tutuyoruz ve bunun içinde gerekenleri yapacağız.

Aliyev'den başsağlığı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 Mart'ta yaşanan terör saldırısıyla ilgili Türkiye'ye başsağlığı mesajını yineleyerek, "Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına baş sağlığı diliyorum. Bu saldırılar Türkiye'yi yolundan döndüremez. Biz her zaman birbirimizin yanındayız" dedi.