Erdoğan: Terör saldırıları Batıcı güçlerin ülkemizi parçalamaya yönelik attıkları adımlardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Son zamanlardaki bütün bu terör eylemleri tabi ki; Batıcı güçlerin, Emperyal güçlerin, güçlenmekte olan ülkemizi parçalamaya yönelik attıkları adımlardır” dedi.

Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Haşim Usta için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldıktan sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü'ne gitti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindeki heyetle buradan ayrıldı.

"Batıcı güçler"

Burada çevik kuvvetlere seslenen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Başınız sağolsun, şehitlerimize tekrar rabbim rahmet eylesin. Son zamanlardaki bütün bu terör eylemleri tabi ki; Batıcı güçlerin, Emperyal güçlerin, güçlenmekte olan ülkemizi parçalamaya yönelik attıkları adımlardır. Türkiye'nin ve Türk'ün güçlenmesine bunların asla tahammülü yok. Bundan çok rahatsızlar. İstedikleri kadar buna tahammül etsinler veya etmesinler... Bizim buna imanımız var, bizim buna kararlılığımız var; bu ülke, tarihte olduğu gibi o güçlü yerine yeniden yerleşecektir, oturacaktır. Bunu beraber yapacağız. 35 yıldır bu ülkede terör var. Ve 35 yıldır bu mücadele öyle veya böyle devam ediyor. Ama dikkat edin şimdi bu mücadelenin şekli değişti. Artık olay sadece 780 bin metrekarelik vatan toprakları içinde bu mücadele devam etmiyor. Cudi'den al Tendürek Dağları'na Besler Deresi'ne varıncaya kadar. Her yerde o girilemeyen mağaralara, şimdi giriliyor. Kandil hakeza öyle. İşte şuanda bakın, terörün adeta güneyde gerek Irak, gerek Suriye'deki bize olan dayatmalarına karşı da artık özel kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile beraber oradaki operasyonlarını da kararlı bir şekilde sürdürüyor." dedi.

"Peygamberlik makamından sonra en yüksek makam şehitliktir"

"Rabbim şehitlerimize, tekraren söylüyorum, rahmet eylesin. Ama Kur'an-ı Kerim'de müjdesini veriyor: Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyiniz. Onlar 'dirdirler' siz, bilemezsiniz. Bir çok ayette de Rabbimin ifadleri var. Rabbim, cenneti karşılığında, sizin bu atacağınız adımları ne yapar? 'Satın alır.' ifadesi geçiyor. Çok manidardır. Onun için bu yolculuğunuz boş bir yol değil, boş bir yolculuk değil. Rabbim, inşallah bizlere de bu makamı lütfetsin. Ve bu yoldu hep beraber omuz omuza yürüyeceğiz. Hani, 'Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana ağuşunu duruyor peygamber' diyor ya Akif... Böyle müjdeler var yahu. Sevgili peygamberimiz ağuşunu açmış, şehitleri bekliyor. Ve peygamberlik makamından sonra en yüksek makam şehitlik makamıdır."

"Gereği neyse onu yapın"

İnşallah, bu tecrübeler bundan sonraki süreçte bize çok daha farklı bir güç katar. Ve şunu da, bakın, açık ve net söylüyorum, şu anda ekranları başında bizi izleyenler, onlar da bunu duysun, millet bunu duysun: Devlet olarak, hükümetimiz olarak arkanızda biz varız. Size verilmiş olan hakları kesinlikle terörle mücadelede kullanmakta çekinmeyin. Bu hakkınızı kullanın. Eğer zalime merhamet ederseniz, mazluma ihanet etmiş olursunuz. Asla zalime merhamet etmeyin, gereği neyse onu yapın. Hele hele teröristse... Biliyorsunuz ki, bu teröristtir... Size bu devletin yasalarda verdiği yetkiler var. Valimiz, emniyet müdürlerimiz hepsiyle konuştuk. bunu, 'bütün teşkilatımıza anlatacaksınız, öğreteceksiniz. Hiç çekinmeyecekler, gereği neyse, gereğini yapacaklar. Bizler de devlet olarak her zaman tüm polis teşkilatımızın, silahlı kuvvetlerimiz, korucularımızın, hepsinin yanında arkasında olacağız. Az önce Haşim Usta kardeşimi cenazesindeydik. Cenaze merasiminde, eşi ve iki yavrusuyla orada görüştüm. Eşinin dik duruşu hakketen beni de imrendirdi. Ve çocuğuna, oradaki nasihati beni imrendirdi. Mesele budur. İnşallah, bu dik duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz.