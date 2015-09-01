Erdoğan: Terör örgütleri ve paralel çeteleri maşa olarak kullananlar hüsrana uğrayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılışı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Hukukun her türlü olumsuz tartışmadan, her türlü şaibeden uzak, herkesin güvendiği ve gönül rahatlığıyla kendini teslim ettiği bir kurum olarak işlemesi şarttır" dedi. Erdoğan açıklamasında 'Terör örgütlerini ve devlet içine sızmış paralel çeteleri maşa olarak kullanarak, iç ve dış siyaset-toplum mühendislikleriyle Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştırmak isteyenler, bir kez daha hüsrana uğrayacaktır' ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adli Yıl açılış mesajı şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti, yasama, yürütme ve yargı organları üzerine bina edilen devlet yapısıyla, 2023 hedefleri doğrultusunda, kararlı adımlarla ilerliyor. Hâkimleri, savcıları, avukatları ve diğer çalışanlarıyla yargı organı, devletimizin temel kurumlarından biri olarak hayati bir görev ifa etmektedir. Hak ve özgürlüklerin, kardeşliğin, toplumsal barışın ve huzurun en güçlü teminatı adalettir.

‘Fiziki altyapıyı iyileştirdik’

Adalet olmadan kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi, demokratikleşme olmadan da hukuk devleti ilkesinin yaşatılabilmesi mümkün değildir. Hukuk ve adalet alanında yapılan yatırımları, huzura, sosyal barışa ve ülkemizin aydınlık geleceğine yapılan yatırımlar olarak görüyoruz. Bu anlayışla, bilhassa son 12 yılda, hukuk devleti ilkesinin güçlenmesi ve demokrasimizin gelişmesi için tarihi önemde reformları hayata geçirmenin yanında, adalet teşkilatımızın fiziki altyapısını da iyileştirdik.

Daha önce son derece yetersiz şartlarda, bodrumlarda, merdiven altlarında hizmetvermeye çalışan adalet kurumlarımız, artık ülkemizin her yerinde son derece modern imkânlarla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Reformlar devam ettikçe, adalet sistemimizin işleyişi güçlendikçe Türkiye’nin, hukukun eksiksiz tecellisiyle dünyanın örnek aldığı bir ülke olma yolunda ilerleyeceğine inanıyorum. Hukuk devleti ilkesinin yaşatılabilmesinin, adil bir yargı sisteminin varlığı ve işleyişiyle mümkün olduğu açıktır. Adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkesine bağlı olarak çalıştığı sürece, toplumda yargı kurumlarına, dolayısıyla adalete olan güven de güçlenecektir.

‘Üzülerek ifade etmeliyim ki…’

Bu bakımdan, adalet sistemimizin şeffaflaştırılması ve hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Yargı bağımsızlığı, yargının diğer organlarla ilişkisine bağlıyken, yargının tarafsızlığı bizzat yargı mensubunun vicdanıyla ilgilidir. Üzülerek ifade etmeliyim ki, yargıya son dönemde en büyük zararı, yargıyı kenditekeline almak isteyen bir takım gruplar vermiştir.

‘Talimat doğrultusunda karar vermeleri hepimizi üzmüştür’

Adalet teşkilatı içinde hizipleşmelerin oluşması ve kimi yargı mensuplarının vicdanları yerine mensubu oldukları yapıların talimatları doğrultusunda karar vermeleri hepimizi üzmüştür. Hukukun her türlü olumsuz tartışmadan, her türlü şaibeden uzak, herkesin güvendiği ve gönül rahatlığıyla kendini teslim ettiği bir kurum olarak işlemesi şarttır.

‘Bir kez daha hüsrana uğrayacaktır’

Tarihî ve kültürel olarak yüksek bir adalet duygusu taşıyan milletimizin, yargıyla ilgili beklentilerinin karşılanması ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Türkiye, demokrasiden, hukuktan, adaletten, özgürlüklerden asla feragat etmeden, kazanımlarında herhangi bir geri gidişe izin vermeden hedeflerine ulaşacaktır. Terör örgütlerini ve devlet içine sızmış paralel çeteleri maşa olarak kullanarak, iç ve dış siyaset-toplum mühendislikleriyle Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştırmak isteyenler, bir kez daha hüsrana uğrayacaktır.

Bu konuda en büyük görev adalet sistemimize düşmektedir. Bu düşüncelerle, 2015-2016 Adli Yılı’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Yüksek mahkemelerimizin başkan ve üyeleri başta olmak üzere, adaletin tesisi için ülkenin her köşesinde fedakârca görev yapan hâkim, savcı ve avukatlarımız ile tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan yargı mensuplarımızı rahmetle yâd ediyor, adalet sistemimiz için görev yapan herkese selam ve saygılarımı sunuyorum.”