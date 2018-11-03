Erdoğan: Terör örgütleri Münbiç'ten bir an önce çıkmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının yasa dışı olduğunu belirterek, "Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık. Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir" dedi.

"Terör örgütleri bir an önce Münbiç'ten çıkmalı" diyen Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Paris'te yüz yüze görüşeceklerini söyledi.

Erdoğan, Trump ile olan telefon görüşmesini anlatarak, "Malum finans meselesi ile alakalı Halk Bankası'na yönelik adımlardı. Bu konuları kendisiyle görüştük. Bu konularla ilgili de 'İlgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim' dedi." ifadesini kullandı.

Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye - Ukrayna YDSK Toplantısı sonrası imza töreni ve sonrasında basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık. Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz. İkili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik. 15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları, dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum."