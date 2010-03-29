Erdoğan: Tek tek oylama referandum mantığına aykırı

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa paketinin madde madde değil de, bir bütün halinde referanduma götürülmesi konusunda, "Tek tek oylama referandum mantığına aykırı" açıklamasında bulundu. Başbakan, paketin milletin huzuruna hazır olarak getirildiğini, "hap" gibi sunulduğunu söyledi.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Yerel Yönetim Sempozyumu'nda konuşan Erdoğan, paketin yarın Meclis Başkanlığı'na sunulabileceğini söyledi.

Türk milletinin 1982 Anayasası'nın değişmesi gerektiğini söylediğini belirten Erdoğan, "Bu bizim keyfi olarak aldığımız bir karar değil, milletimizin emri doğrultusunda biz bu kararı aldık" diye konuştu.

Partilerin, sivil toplum örgütlerinin, yerli, yabancı medya kuruluşlarının dolaşıldığını aktaran Erdoğan, bugün de bağımsız milletvekilleriyle görüşmeler yapılacağını belirtti.

"Hap gibi..."

Muhalefetin ipe un serdiğini söyleyen Başbakan, "Birisi diyor ki, 'Getirin görelim, seçimden sonra yapalım', bir diğeri, 'Hayır bunları tek tek oylayalım' diyor. Bir defa referandum mantığına ters, böyle bir şey olmaz. Milletin vekilleri zaten bunu tek tek oyluyor, Parlamento'da bütün değerlendirmesini yapıyor, milletin huzuruna bunu hazır olarak getiriyor, ön çalışma bu Parlamento'da bitiyor, bittikten sonra da bunu adeta bir hap gibi, tablet gibi sunuyor. Yani, 'Biz bunu görüştük, bitirdik, size sunuyoruz ey milletim' diyor. Ama ne diyorlar, 'Hayır olmaz, bu AK Partinin kendi kendine hazırladığı...' Kardeşim sen benimle beraber çalışmazsan ne yapacağım, senin keyfini mi bekleyeceğiz" dedi.

Erdoğan, dün 7 saat bir çalışma yaptıklarını, yapılan ziyaretlerin sonuçlarını aralarında tekrar değerlendirdiklerini kaydederek, "Değerlendirmeler neticesinde son gelinen noktayı gördük ve arkadaşlarımız bugün de yine çalışmalarını sürdürecekler. Temenni ediyorum ki yarın inşallah bunu Meclis Başkanlığına takdim ederler" dedi.

"Rotayı elitler çizemez"

"Bu ülkenin rotasını elitler değil, millet çizer. Bu ülkeyi sırça köşklerinde, milletten kopuk efendiler değil, bizzat millet idare eder" diyen Erdoğan, "Hala bu ülkede göbeğini kaşıyanlar-kaşımayanlar tartışmasını yapanlar, daha çok tribünden AK Parti iktidarını izlerler. Çünkü biz bu ülkede 73 milyonunun her birini eşrefi mahlukat olarak görüyoruz, her birini aziz, saygın, devletin önünde kabul ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti'nin hukukçu kurmayları dün Başbakan Erdoğan ile parti genel merkezinde bir araya geldi ve taslak metin üzerinde yapılacak değişiklikler konuşuldu.

Bozdağ: "İlave olabilir"

AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, sendikalarla ilgili kısıtlayıcı hükümlerin çıkarılması suretiyle Anayasa değişikliğine ilavelerin olabileceğini söyledi.

Arınç: "Halk kabul edecek"

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da, "Ana muhalefet partisi teklifin yanlışlığını söylemek ve halkı uyarmak yerine, eline kılıç alıp sallayarak, bunu bir tehdide ve sopaya dönüştürmek gayretinden vazgeçmelidir" dedi.

"Ana muhalefet partisi ve muhalefet partisi biliyor ki, bu değişiklik teklifleri referanduma sunulduğu taktirde halk bunları kabul edecektir. Tüm anketler bunu gösteriyor" diyen Arınç, "Başının gözünün üstünde millet iradesini kabul etmeyen siyasetçilere de tavsiyemiz, 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi için parlamentoya gitmemeyi tercih eden iki partinin akıbetine baksınlar. Onlardan bir tanesi siyasi hayata veda etti, öbürü de 2-3 partiyle birleşerek hayatiyetini devam ettirmeye çalışıyor, ama anketlerde yüzde 1 bile görünmüyor" diye konuştu

Arınç, "Maalesef Sayın Baykal'ın tutumu özellikle halka karşı parlamentoda bu tekliflerin görüştürülmemesi ve Anayasa Mahkemesine gidip bunu referandum öncesi, hatta 367 mucidi bazı aklı evvellerin söylediği gibi, referandumdan sonra bile iptal ettirilebileceğini hiç sıkılmadan, hiç yüzü kızarmadan söyleyebilmeleridir. Halk karar verecek ama birileri Anayasa Mahkemesine müracaat ederek, geçmişteki alışkanlıklarından kalan bir şekilde referandumdan çıkmış olanları bile Anayasa Mahkemesi'nde bile iptal ettirebilecek. Bu akıl tutulmasıdır. Allah siyasetçilerimizi bu akıl tutulmasından uzak tutsun diye dua edelim. Daha mesiri yeni hazmediyoruz. Allah da kabul etsin" dedi.