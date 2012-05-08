Başbakan Erdoğan ilk kez bir eleştiriyi haklı buldu!

Başbakan Tayyip Erdoğan, "tek din"i Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden biri olarak telaffuz etmesi üzerine gelen tepkileri değerlendirirken ilk kez kendisine yöneltilen ağır eleştirileri kabul etti. Erdoğan, "Dil sürçmesidir, eleştiriler haklıdır" dedi. 28 Şubat soruşturmasının "dalga dalga" yapılmasını eleştiren Erdoğan, bu durumun toplumda tedirginlik yarattığını belirterek soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini söyledi. Erdoğan; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun askerden gelen uyarılara ilişkin açıklamalarında "eleştiri ve hakareti karıştırdığını" öne sürerken Vakit gazetesine vaktiyle generallerin açtığı davayı örnek göstererek "Genelkurmay Başkanlığı'nın Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine eyvallah etmemesini" istedi. Erdoğan, şike soruşturmasında klüplere ceza verilmesine karşı olduğunu da yineledi.

'Tek din dil sürçmesidir'

''Şimdi önce tek din meseslesini ifade edelim. Orada bizim genel merkez gençlik komisyonu vardı. Bu olay o merkezde oldu ve bir dil sürçmesidir. Eleştiriyi yapanlar haklıdır. Bizim bu ifadelerin temeli Afyon'da başlamıştır. Bunlar tek millet, tek bayrak, tek vatan, ve tek devlettir. O gün ben tek vatan yerine tek din ifadesini kullandım. Bu bir dil sürçmesidir. Ben onu böylece düzeltmiş olayım.''

Erdoğan '28 Şubat'a müdahil olacak mı?

''28 Şubat'la ilgili bir süreç işliyor. Ancak bunlara 1. 2. 3. ve 4. dalga tabirleri vermek toplumu ve bizi rahatsız ediyor. 28 Şubat'la ilgili şahsıma yönelik olan ve bu ülkede o dönemin sıkıntısını yaşayan partiler kurum ve kuruluşlar ilgili bir süreç başlatıldığında hakkını ararlar. Ben de hakkımı arar ya da aramam süreç başladığında göreceğiz.''

'Bence paşalar bu işin hukuki yönünde de haklarını aramalı'

''Sayın Kılıçdaroğlu siyasetin adap yönünün iyi anlayamadı. Önce eleştiri ve hakaret kelimelerini iyi anlaması lazım. Kılıçdaroğlu sürekli hakaretle yatıp kalktığı için , kalkıpta Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başında bulunana bir komutan için, geçmişte ölmüş olan Gazi Mustafa Kemal'e kadar ki ‘paşa’ denir. Bu zat bütün kaleminden pislik akan bir zat olduğu için bunları yapıyor. Şu ana kadar Genelkurmay Başkanımız bir yılı doldurdu. Şu ana kadar birkaç cevap vardır ama bundan önce gün geçmiyordu ki açıklama olmasın. Bence paşaların bu işin hukuki yönünde de haklarını aramaları lazım. Daha önce böyle bir şey yazılmıştı, kalktılar tüm paşalar dava açtılar. Sayın Kılıçdaroğlu muhalefet etsin. Bu tür bir hakarete o makam ve o makamda bulunanların eyvallah etmemeleri gerekir. Seçilen cevaplar da gayet kibar cevaptır. Ben Milli Savunma Bakanımız’la da görüştüm. Siz de görüşün gerekirse siz de bu yanıtı verebilirsiniz dedim.''

'Başkanlık sisteminde kararı halk verir'

''Bu konuyla ilgili demokrasinin bir tartışma rejimi olduğunu kavramamız lazım. Nihayetinde bunun kararını halk verir. Bir yeni anayasa yapılmasına çalışıyoruz. Yeni anayasada yerini alır ya da almaz bu ayrı konu. Biz gayet rahatız. Olmazsa olmaz diye biz bir şey söylemedik. Sayın Bahçeli'den böyle bir açıklama geldiği zaman benim aklıma Merhum Türkeş'in bir açıklaması geliyor. Türkeş’in Başkanlık sistemiyle ilgili sözleri vardır.''