"Erdoğan, TBMM'deki aritmetik nedeniyle yerel seçimler için 'İki kişi dışında vekil istifası olmayacak' dedi"

Hürriyet yazarı Hande Fırat AKP'nin Meclis aritmetiği nedeniyle milletvekillerini yerel seçimde aday göstermeyeceğini iddia etti. "En fazla iki milletvekili belediye başkanı adayı gösterilecek" diyen Fırat, "Bu kontenjan sadece Ankara ve İstanbul için kullanılacak" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen Salı bir toplantı yapıldığını kaydeden Fırat, "Cumhurbaşkanı TBMM’deki aritmetik nedeniyle 'İki kişi dışında vekil istifası olmayacak' dedi" sözlerini aktardı.

"Salı sallanır" başlığıyla bir yazı kaleme alan Fırat yerel seçimde AKP'nin nasıl bir strateji izleyeceğini anlattı. Fırat şunları kaydetti:

Ankara sözüdür. Meclis’te grup toplantıları salı günü yapılır ve gündemi sallar.

Geçen salı gününü sallayan isim MHP Lideri Devlet Bahçeli idi.

O andan itibaren de Cumhur İttifakı yerelde niye olmadı, bundan sonra ne olacak, başka işbirlikleri gündeme gelecek mi soruları Ankara’nın en önemli gündemi.

En fazla iki istifa

AK Parti, Bahçeli’nin “Zoraki görüşmeler bitti” dediği gün harekete geçti.

23 Ekim Salı gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda bir dizi karar alındı.

En fazla iki milletvekili belediye başkanı adayı gösterilecek. Bu kontenjan sadece Ankara ve İstanbul için kullanılacak.

Cumhurbaşkanı TBMM’deki aritmetik nedeniyle “İki kişi dışında vekil istifası olmayacak” dedi.

Milli ve manevi hassasiyetleri AK Parti’ye uyan, ama AK Partili olmayan bazı isimler de tercih edilebilecek. (İzmir’de İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener gibi)



MHP ile tansiyon karşıdan bir hamle gelmedikçe yükseltilmeyecek.

Yasa teklifi Meclis’e gönderilecek, geçerse geçecek, geçmezse kararname yöntemine başvurulacak.

Gelelim AK Parti kulislerinde Ankara ve İstanbul için konuşulanlara...

Edindiğim bilgiye göre İstanbul için ilk sırada Binali Yıldırım var. Üst düzey bir kaynağım “İstanbul’da Binali Yıldırım yoklamalarda birinci çıkıyor, diğer isimler kamuoyunda konuşulan isimler” dedi.

Ankara için gündemdeki isim Mehmet Özhaseki. Süleyman Soylu’nun da ismi geçiyor.

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