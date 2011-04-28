-ERDOĞAN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniçağ gazetesinde yayımlanan ve gazeteci Sabahattin Önkibar tarafından kaleme alınan bir köşe yazısında ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' gerekçesiyle açtığı davada, 3 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan ile davalı gazete ve Önkibar'ın avukatı Özer Yılmaz katıldı. Avukat Sevencan, davanın kabul edilmesini isterken, avukat Yılmaz ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. Yargıç Özden Güler, davayı kısmen kabul ederek gazete ve Önkibar'ın, Başbakan Erdoğan'a yasal faiziyle 3 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davanın dilekçesinde, Yeniçağ gazetesinde, 31 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanan ve Önkibar tarafından kaleme alınan, ''Turan Çömez'e Göre İstifayı Düşünen Başbakan'ı Büyükanıt Durdurmuş'' başlıklı köşe yazısında, ''tamamen gerçek dışı ithamlara yer verilerek kamuoyunun yanıltıldığı ve Erdoğan'ın kişilik haklarına son derece ağır saldırılarda bulunulduğu'' ileri sürülmüştü. Dilekçede, gazete ve Önkibar'dan, yasal faiziyle 10 bin lira manevi tazminat talebinde bulunulmuştu.