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Erdoğan, taziye evinde kendini alkışlayanları susturdu

Erdoğan: Ölüm yok oluş değildir. Yani, ölüm yeniden bir milattır, yeniden bir diriliştir

29 Kasım 2015 23:32

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gittiği taziye evinde kendisini alkışlayanlara "Taziyeye geldik, alkış yapmayın" uyarısında bulundu. Bunun üzerine bir vatandaş "Efendim burası taziye eviydi. Sizin teşrifinizle bayram evine döndü" diyerek alkış için Erdoğan'dan özür diledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde hasta olan bir yakınını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yolunu kesen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra, geçen hafta vefat eden Hüsnü Akbaş'ın yakınlarına, Bitlis Hizan ve Köyleri Dayanışma Derneği'nde, taziye ziyaretinde bulundu. 

Hüseyin Akbaş'ın oğlu Mustafa Akbaş'ı yanına çağırarak bilgi alan Erdoğan, daha sonra vatandaşlarla dua okudu.
Taziye evindeki vatandaşların "Sayın Cumhurbaşkanı sizi çok seviyoruz" diyerek, alkışlamaları üzerine Erdoğan, "Taziyeye geldik, alkış yapmayın" uyarısında bulundu. Bunun üzerine vefat eden Akbaş'ın yakınlarından biri "Efendim burası taziye eviydi. Sizin teşrifinizle bayram evine döndü" diyerek alkış için Erdoğan'dan özür diledi.

Burada kısa bir konuşma yapan Erdoğan, ölümün bir yok oluş olmadığını savunarak, "Yani, ölüm yeniden bir milattır, yeniden bir diriliştir. Biz, 'Basü badel mevt'e inanmış insanlarız. Bu akşam ben de hasta bir dostuma ziyarette bulundum. Yarın da bir yolcuğumuz var. İnşallah, Paris'te bir iklim değişimi zirvesine katılacağız. Oradan da Katar'a bir resmi ziyaretimiz var. Ama bu vesileyle eve dönerken bana böyle bir taziye ziyaretinde bulunma fırsatı verdiğimiz için teşekkür ediyorum" dedi.

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