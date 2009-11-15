'Erdoğan, tarafsız bir arabulucu değil'

T24 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye ile barışa yönelik görüşmeleri, ön koşulsuz olarak yeniden başlatmaya niyetli olduğunu belirtirken, ancak ille de bir aracı gerekirse, bunun Fransa olmasını tercih edeceğini ifade etti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı "objektif ve tarafsız bir aracı" olarak görmediklerini yineledi.



İsrail Başbakanı Netanyahu, bugünkü kabine toplantısında ABD ve Fransa'ya yaptığı son ziyaretler ve özellikle Suriye ve Filistinliler'le barış görüşmeleri üzerinde durdu. Netanyahu, İsrail'in Suriye ile barış görüşmelerini, ön koşulsuz olarak yeniden başlatmaktan yana olduğunu ifade etti ve "Ben doğrudan görüşmelerden yanayım...Ama bir aracının karışması gerekiyorsa, adil bir aracı lazım" diye konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "objektif ve ön yargısız bir arabulucu imajını güçlendirmekten uzak olduğunu" savunan Netanyahu, "Fransa arabulucu olmak isterse, biz hazırız" diye konuştu.



Netanyahu'nun geçen hafta Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşmesinin hemen ardından, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da Fransa'ya gitmiş ve Sarkozy ile görüşmüştü.



Beşar Esad, Paris'te, Suriye'nin barış istediğini vurgularken, "Ortada Türkiye gibi bir arabulucu var. Türkiye arabuluculuğu başlatmaya hazır" demiş ve Fransa ile AB ülkelerinin bu sürece destek verdiğini, ancak İsrail'in buna yanaşmadığını dile getirmişti.



Türkiye, daha önce İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in döneminde, Suriye ile dolaylı görüşmelerde, 4 ayrı toplantıya arabuluculuk etmişti.



Ancak bu görüşmeler, İsrail'in geçen Aralık ayı sonunda, Gazze Şeridi'ne başlattığı Dökme Kurşun operasyonu ile durmuş ve bir daha yapılmamıştı.



İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesinin Ortadoğu barış süreci ve İran'ın nükleer programı üzerinde odaklandığını belirtip, ABD yönetimiyle, İsrail'in Filistinliler'le barış görüşmelerini yeniden başlatma arzusu konusunda hem fikir olduklarını dile getirdi.



Netanyahu, asıl Filistinliler'in görüşmeler için hazır olmadıklarını öne sürerek, "Geri çekiliyorlar, şimdiye kadar getirmedikleri ön koşulları koyuyorlar" diye konuştu.



Netanyahu, Filistinliler barışa bir şans vermek istiyorlarsa, barış müzakerelerine girmeleri gerektiğini de de ifade etti.



Ben-Eliezer: Türkiye ile önemli ilişkilerimiz var



İsrail Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı Binyamin Ben-Eliezer ise "Ebu Mazen (Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas) İsrail tarafı ile görüşmek istemiyorsa, O'na bunu zorlamak için üçüncü bir tarafın arabuluculuğunun devreye girmesi ve İsrail'le görüşmeye niyetli olmadığını bu üçüncü tarafın görmesi gerektiğinin" altını çizdi.



Binyamin Ben-Eliezer, Suriye ile muhtemel barış görüşmeleri konusunda ise "Türkiye'nin bir arabulucu olarak dışarıda bırakılmaması gerektiğini" vurguladı.



Ben-Eliezer, "Türkiye ile önemli stratejik ilişkilerimiz var. Komşumuz olan ülkelerle gergin ilişkileri göze alamayız" diye konuştu.



İşçi partili bakanlardan İzak Herzog da Filistinliler'le asıl sorunun yerleşimlerden kaynaklandığını ifade etti.



Herzog, Batı Şeria'daki büyük yerleşim bölgesi ile Maale Adumim gibi yerleşimleri kurtarmak için önemli adımlar atmaları ve Filistin devletine yer açmaları gerektiğini ifade etti.

