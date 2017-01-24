Erdoğan Tanzanya'dan sonra Mozambik'i de uyardı: FETÖ'ye karşı dikkatli olun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tanzanya'daki uyarısının bir benzerini Mozambik'te de yaparak "FETÖ'ye karşı dikkatli olun" dedi.

Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi ile ortak bir basın açıklaması yapan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Mutluyum zira Türkiye'den ilk defa Mozambik'e bir cumhurbaşkanı olarak ben geliyorum. Bundan sonraki sürecin üst düzeyde çok daha farklı bir şekilde yürüyeceği inancındayım.

Sayın Cumhurbaşkanı ile 2014 yılında Türkiye'de bir araya gelmiş ve bir verimli görüşme yapmıştık. Üç yıl aradan sonra bu kez Cumhurbaşkanı sıfatıyla geliyorum. Bu tarihi ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirmesini temenni ediyorum. Bundan sonra aydınlık yarınlara bakan bir ülke konumuna gelecek öyle inanıyorum. Kültürel zenginliği ve barındırdığı büyük ekonomik potansiyelle Mozambik Afrika kıtasının yükselen zenginliklerinden biri.



Bu ülkenin içinde bulunduğu bazı güçlerin veya güçlüklerin geçici olduğu kanaatindeyim. nitekim Mozambik BM Sürdü

Özellikle ekonomi alanında yaşadığımız sıkıntılar vardı ve bunları nasıl aştık, bunları Sayın Nyursi ile paylaşma fırsatı buldum. Özellikle IMF noktasındaki görüşlerimizi paylaştım çünkü Mozambik'in de 1.5 milyar borcu olduğunu öğrendim. Faiz sarmalında da olduğunu gördüğüm için bizim nasıl sıyrıldığımızı anlattım. İlgili bakanlarımız birbirleriyle verimli görüşmeler yaptılar. Bakanlarımızın bu görüşmeleri devam ettirmesini ümit ediyorum. Birazdan özel sektör temsilcileriyle bir araya geleceğiz.

İlişkilerimizi ve işbirliğimizi eşit ortaklık ve karşılıklı saygı, "kazan-kazan" esasına göre ilerlemeye özen gösteriyoruz bu anlayış bize kalıcı ilişkiler ve dostluklar tesis etme imkanı veriyor. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 103 milyon dolar. Bizim aleyhimize, önemli değil.

Ama biz bunu yeterli bulmuyoruz. İlk etapta bu ticaret hacmini 250 milyon dolara, ikinci etapta 500 milyona çıkarmamız her iki ülke için de isabetli olacaktır. İlişkilerimiz büyükelçiliğimizin açılmasıyla farklı bir noktaya geldi fakat başka bir arzumuz Türkiye'de Mozambik büyükelçiliğini açmalıdır. Biz bunun için her türlü desteği vermeye hazırız. Aramızdaki ilişkiler, büyükelçilerimizi gayretiyle çok farklı konumlara ulaşacaktır.



15 Temmuz gecesi ülkemizde darbe girişiminde bulunan Fethullahçı terör örgütünü de konuştuk. Bu konuda özellikle desteklerini istedim. Zira Mozambik'te de bizde nasıl TSK'ya, polis teşkilatına, devletin kurumlarına yerleşmiş, sızmışlarsa aynı prensibi dünyanın dört bir köşesinde yaygın olan bu örgüt burada da yapacaktır. Bunun farkında olması temennisinde bulundum. Bununla ilgili olarak da Mozambikli dostlarımızın çokça kullandığı bir söz var; dostu olan kişi her şeye sahiptir. Ben de dostum olan bir arkadaşımla bunları rahatlıkla konuştum. Mozambik'in kara gün dostuyuz. Bu ziyaretin bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. "

