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Erdoğan talimat verdi: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanıyor

04 Ağustos 2020 14:23

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Kurulumuz, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlamış olup konuyu görüşmek üzere 4 Ağustos Salı günü toplanacaktır" ifadesi kullanıldı.

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