Erdoğan: Taliban ile görüşmelerimiz oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika bizimle de bazı görüşmeler yaptı. Taliban ile görüşmelerimiz oldu. Bundan sonraki sürece yönelik bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi söyledik." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Gelişmeleri takip ediyoruz. Ülkelerle müzakereler halindeyiz. Gerekirse Taliban ile görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi de yaparız" dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Afganistan süreci 20 yılı aşkın bir süreç. Başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle buraya gerekli olan ihtimamı da göstermemiştir.

Rusya'nın Afganistan'a olan müdahalesi olsun, daha sonra ABD'nin müdahalesinde sağlıklı bir müdahaleyi bu ülkelerin hiçbirisi göstermemiştir. Afganistan'a tüm imkânlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat az önce ifade ettiğim ülkeler; buraya sadece askeri veya silah bu tür şeylerle yaklaşmışlardır. Trilyonlarca lira kendileri aktarmışlardır. Ama bu trilyonlarca liranın nerede harcandığı çok önemlidir. Eninde sonunda bütün bu adımların geldiği yer belli olmuştur.

Afganistan şu anda ciddi mânâda adeta kendi başına bırakılmış ve Taliban'ın burada takınacağı tavır belli olduğu halde Taliban ile çeşitli görüşmeler olmuş. gelinen netice de ortada. Ve şimdi kendileri de söylüyorlar. Biz bütün bu silah, araç, gereç, mühimmat işte bunları nereye bıraktığımız henüz belli değil diye laflar ediyorlar.

"Taliban ile zaman zaman görüşmelerimiz oldu"

"Amerika bizimle de bazı görüşmeler yaptı. Taliban ile zaman zaman görüşmelerimiz oldu. Bundan sonraki sürece yönelik bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi söyledik. Derdimiz o ki, bütün buralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın en önemli kazanımıdır.

"Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusu"

Ama Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. "Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç aldı" Ama maalesef bu rakamları hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Yapmakta olduğumuz önleyici duvarların hepsi düzensiz göçleri engellemek içindir.

Suriye'den Türkiye'ye ciddi bir göç olmuştur. Yaklaşık 4 milyon. Tüm bunların hepsi göç politikamızın da nerelere şu anda ulaştığını ortaya koyması bakımından bu da isabetlidir. Biz ana muhalefetin ve diğerlerinin söylediği gibi de kapılarımızı kesinlikle bize, topraklarından kaçkın durumunda olan veya kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık. Ve geri gönderilmesi gerekenleri de geri gönderme merkezlerinde kontrole almak suretiyle ülkelerine geri gönderdik.

"Gerekirse Taliban ile görüşmeler yapabiliriz"

Gelişmeleri takip ediyoruz. Ülkelerle müzakereler halindeyiz. Gerekirse Taliban ile görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi de yaparız. Afganistan halkına kapıyı kapatacak halde değiliz. Bizim birçok yatırımcımız orada yatırımlar yapıyorlar.

"Bay Kemal sıfatıyla Yalancı Kemal'dir"

Ondan hiç şüpheniz olmasın. Bay Kemal sıfatıyla Yalancı Kemal'dir. Ben hiçbir zaman onun dürüstlüğünü zaten hiç yaşamadık. Yaptıkları her şey yalan, dürüst bir davranış yok. Yanlarında zaten yalan makineleri var. Yalan üstüne yalan. Yahu bu ülkede bir felaket yaşıyoruz. Dayanışma yok, yalan var. Dürüst ol, milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin. Taşıyamayacaksınız. Böyle bir felaketin olduğu dönemde siz bu ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Ne Doğu Karadeniz'de bunu yapabildiler, ne yangın afetlerinde bunu yapabildiler, ne Batı Karadeniz'de bunu yapabildiler. Yok, bunların yalan üzerine bir akışı var. Ama benim milletim zamanı geldiğinde bu muhalefete gerekli dersi en güzel şekilde sandıkta verecektir."